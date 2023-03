Miller verpulvert ronderecord met KTM, zware val voor Espargaro

Nadat de regen eerder op de dag invloed had tijdens de eerste vrije training, kwam de zon in de middag echt tevoorschijn op het Autodromo Internacional do Algarve. Het leverde direct aan het begin van de zestig minuten durende sessie een paar aardige rondjes op van diverse mannen. Aleix Espargaro opende met 1.38.838, maar die tijd werd geschrapt. Ook de snelste tijd van Alex Marquez (1.38.782) bleef even later niet staan. Fabio Quartararo kwam daardoor aan kop met een 1.38.850, maar ook die werd geschrapt. Kort daarna werd de sessie middels een rode vlag stilgelegd. Een duidelijke zichtbare reden was er niet, maar de organisatie maakte melding van stroomuitval bij de racedirectie. Zij konden de sessie daardoor niet veilig laten verlopen waardoor een rode vlag noodzakelijk was. Het gaf de teams van Pol Espargaro en Joan Mir tijd om de tweede motoren te prepareren nadat zij in de eerste minuten ten val kwamen.

Bijna dertig minuten later kon de sessie hervat worden met 46.36 minuten op de klok. Ook na de hervatting van de tweede training waren er valpartijen: eerste ging Marco Bezzecchi tegen de vlakte, kort daarna gevolgd door Augusto Fernandez. Coureurs waren begonnen aan het perfectioneren van de afstelling en gingen op verschillende soorten banden de baan op om te kijken welke geschikt zou kunnen zijn voor de race. Op medium-medium verbeterde wereldkampioen Francesco Bagnaia de snelste tijd naar 1.38.798, even daarna dook Maverick Viñales er met 1.38.785 onder.

Dit seizoen is VT2 de laatste sessie die meetelt voor het verdelen van de plekken in Q1 en Q2, het laatste deel van de training werd daarom een mini-kwalificatie zoals we die in het verleden op zaterdagmorgen zagen. Met een kleine twintig minuten te gaan waren Marc Marquez en Jorge Martin de mannen die als eerste een zachte band gebruikten, Marquez ging naar 1.38.665 en Martin dook er met 1.38.370 flink onderdoor. Bagnaia was intussen ook toe aan een snelle run, maar hij ging bijna onderuit. De Italiaan bleef nipt overeind, maar duidelijk was inmiddels dat de wind een grotere rol begon te spelen op het laatste deel van de baan.

Voor RNF Aprilia werd het een dure middag. Beide rijders Raul Fernandez en Miguel Oliveira gingen achtereenvolgens in losse incidenten onderuit en daar bleef het niet bij. Even later werd de rode vlag opnieuw gezwaaid en deze keer vanwege een crash. Pol Espargaro ging voor de tweede maal deze sessie onderuit, nu in bocht 10. Hij raakte de controle over zijn GasGas-machine kwijt en kwam pas bij de bandenstapels tot stilstand. Hij bleef op de grond liggen en had medische assistentie nodig. Dat kon alleen gegeven worden als de sessie stilgelegd zou worden en dat gebeurde ook. De organisatie maakte vrij snel bekend dat de Spanjaard bij bewustzijn was, maar het duurde enige tijd voordat Espargaro gestabiliseerd was en door de diensten naar het medisch centrum gebracht kon worden.

Naarmate de tijd vorderde daalde de temperatuur verder op het circuit van Portimao en met 13.55 minuten werd de sessie na een nieuw oponthoud van ruim twintig minuten hervat. Vanaf dat moment begon de mini-kwalificatie voor coureurs om zich bij de eerste tien te rijden. Een plek in de top-tien gaf recht op directe plaatsing voor Q2. Luca Marini was rap onderweg in zijn eerste vliegende ronde, maar schoof ook onderuit. Hij viel daardoor heel snel terug. Enea Bastianini maakte geen fouten, hij verbeterde zich naar 1.38.352 en ging naar de tweede plek achter Aleix Espargaro.

Kwalificatiefenomeen Jorge Martin deed er vrij snel nog een schepje bovenop, hij klokte 1.37.991. Francesco Bagnaia kon in zijn eerste ronde geen potten breken, maar deed dat in de volgende ronde wel. Met 1.37.856 dook hij dik onder zijn eigen snelste tijd uit de test, een nieuwe poging kwam er niet meer van de regerend wereldkampioen omdat hij stilviel zonder brandstof. Met die tijd was hij in ieder geval veilig voor een plek in Q2. Maverick Viñales schaafde nog wat van de snelste tijd af en dook onder Bagnaia door met 1.37.746. Luca Marini was intussen ook weer op de baan en plaatste zich weer in de top-tien.

Jack Miller zorgde echter voor een enorme verrassing: De Australiër klokte 1.37.709 met een bizar rappe laatste sector. Hij had daarmee het ronderecord te pakken en die bleef ook staan. Marc Marquez was even verderop ten val gekomen in bocht 3 en door de gele vlaggen kon geen van de anderen nog een snelle tijd produceren.

Miller bleef daardoor aan kop voor Viñales en zijn oud-teamgenoot Bagnaia. Luca Marini redde zijn dag door op de vierde plek te komen voor Jorge Martin én Fabio Quartararo. De Yamaha-man was drie tienden langzamer dan Miller. Johann Zarco werd zevende voor Marco Bezzecchi en Aleix Espargaro. Enea Bastianini maakte de top-tien compleet.

Alex Marquez, vanochtend nog de snelste man, miste daardoor directe plaatsing voor Q2. Ook Joan Mir kwam zijn vroege crash niet te boven, hij werd twaalfde voor Alex Rins en Marc Marquez. Takaaki Nakagami werd vijftiende voor Augusto Fernandez en Raul Fernandez. Brad Binder kampt nog met blessures van een crash tijdens de test, hij werd achttiende voor Miguel Oliveira en Franco Morbidelli. Fabio di Giannantonio werd 21ste.

Pol Espargaro was logischerwijs de hekkensluiter na zijn zware val. Hij wordt overgebracht naar het ziekenhuis van Faro voor verdere onderzoeken. Daarover later meer.

Uitslag: MotoGP Grand Prix van Portugal - Vrije training 2