MotoGP GP van Maleisië

Jack Miller verklaart woede-uitbarsting in pitlane: "We staan voor schut"

De gok van de Australiër op Sepang kwam nooit eens op gang, en hij liet zijn crew weten hoe hij daarover dacht

Richard Asher Rachit Thukral

Gepubliceerd: 31 okt 2026, 10:02

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Jack Miller, Pramac Racing

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pramac Yamaha-coureur Jack Miller zegt dat hij zijn excuses heeft aangeboden aan zijn team na zijn woedende reactie omdat zijn regenmotor tijdens de sprintrace op Sepang niet klaarstond.

Op televisie was te zien hoe de Australiër gebaarde en tegen zijn team schreeuwde, onder wie crewchief Giacomo Guidotti, nadat zijn vroege gok om onder zware tropische luchten van motor te wisselen verkeerd uitpakte.

In wat hij een "miscommunicatie" noemde, kwam Miller aan het einde van de tweede ronde bij zijn box aan en ontdekte hij dat zijn tweede machine niet klaarstond. Nadat hij tijd had verloren – en zijn zelfbeheersing – door vanuit een toch al lage positie de pits in te komen, keerde hij niet terug in de race.

"Ik had voor de race met Giacomo gesproken en ik zei, weet je: 'Zorg dat de motor klaarstaat'. In mijn hoofd betekende dat: zorg dat de motor meteen klaarstaat. In zijn hoofd was het, weet je, vier of vijf ronden.

"Dus miscommunicatie. En ja, helaas zien we er vandaag uit als klootzakken."

Miller legde uit dat de beslissing om naar binnen te komen van hemzelf was geweest.

"Het lag aan mij", zei hij. "Ik kreeg vijf, zes druppels [op het vizier in bochten] 7 en 8, en daarna 9, 10... en ik dacht: 'Oké, de volgende ronde wordt nat'.

"Hier in Maleisië zijn het over het algemeen altijd bochten 9, 10, en 7 en 8 die als eerste komen. De regen komt altijd van die kant en zoals ik zei, ik had al vijf, zes druppels in 7 en 8.

"Ja, ik ging vroeg. Ik bedoel, fuck, we reden op de 17e of 18e positie. Punten waren dus onwaarschijnlijk.

"Ik kwam naar binnen, maar ja, helaas stond de motor niet klaar.

"Ik dacht gewoon dat we de bandenwarmers eraf moesten trekken. Maar ja, toen ik eenmaal de luchtsleutel op de remklauw de verkeerde kant op zag gaan, begreep ik dat de band nog niet eens was gewisseld.

"Dus toen wist ik dat het spel voorbij was."

Jack Miller, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Miller zei dat hij snel kon kalmeren en de lucht met zijn crewchief kon klaren.

"Ik heb mijn excuses aangeboden voor mijn reactie, maar ik bedoel, op dat moment, als je aankomt, zit je nog in de race", legde hij uit. "En in mijn hoofd, ik bedoel, zou ik die beslissing niet nemen tenzij ik dacht dat die terecht was."

Uiteindelijk bleek dat van motor wisselen niet de juiste beslissing zou zijn geweest. Verschillende andere coureurs die weinig te verliezen hadden probeerden dezelfde zet, maar de regen werd nooit hevig genoeg om regenbanden te rechtvaardigen.

"In mijn hoofd dacht ik dat ik op dat moment een kans had om te winnen, vanwege de timing en alles", zei Miller. "Maar, weet je, los daarvan kwam de regen pas na de vlag. Maar zoals ik zei: we reden 17e, 18e. Het was het proberen waard."

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