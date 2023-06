Vorig jaar juni werd bekendgemaakt dat Jack Miller Ducati zou verlaten en zijn MotoGP-loopbaan een vervolg zou geven bij KTM als vervanger van de naar Aprilia-vertrokken Miguel Oliveira. De Australiër lag namelijk niet helemaal lekker bij het Ducati-management. Een overstap naar LCR Honda was ook een optie, maar uiteindelijk bood het fabrieksteam van KTM een betere deal. Hoewel hij tijdens de Dutch TT uitviel, blikt Miller toch tevreden terug op de eerste helft van het MotoGP-seizoen 2023.

"Het was een nogal vervelend einde van mijn eerste seizoenshelft, maar zoals ik al eerder heb gezegd: het is tot dusver een te gekke start van mijn tijd bij KTM", zegt de KTM-coureur op zijn eigen website. "Er zat elk weekend wel een motor van ons in het gevecht. Of dat nou die van mij, Brad [Binder] of van [GasGas-coureur] Augusto [Fernandez] was. Ik heb in twee sprintraces en een hoofdrace het podium gehaald. We hebben het grootste deel van de tijd mee kunnen strijden. We mogen heel blij zijn met wat de motor kan. Het voelt echt alsof KTM op het juiste spoor zit."

Tot op heden is in 2023 nog geen overwinning gescoord door de Oostenrijkers. Het is voorlopig met name een Ducati-feestje, waarbij regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia het WK leidt. Miller is natuurlijk verre van onbekend met de aanpak van het Italiaanse merk en haalt hoop uit die progressie. "Zij staan momenteel bovenaan, maar maakten de afgelopen twaalf jaar veel mee", gaat Miller verder. "Ze zijn daar niet zomaar gekomen. Ze werkten keihard en trokken zichzelf uit een penibele situatie. Toen ik in 2018 overstapte naar Ducati, was het niet de beste motor. Hij werd beter en ik zag dat er een aantal geweldige engineers bij het project betrokken werden. Ik zie hetzelfde nu bij KTM."

"Ze hebben geweldige technici en ondersteuning vanuit de fabrikant. Daarnaast kwam ik er met mijn kennis", gaat hij verder over de huidige situatie in Munderfing. "Met die kennis en de hulp van een heleboel jongens om me heen, hebben we de motor dit seizoen ontwikkeld tot een competitief pakket. Dit wordt alleen maar sterker. Als je vorig jaar, toen ik voor KTM tekende, had gezegd dat we ons nu in deze positie zouden bevinden, hadden de meeste mensen waarschijnlijk gelachen als je had gezegd dat we op dit moment de enigen zouden zijn die de Ducati's echt zouden aanvallen. We werken echter heel hard en hebben de juiste mentaliteit en instelling."