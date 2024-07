Miller verbaasd door snelheid Ducati: "Beetje demotiverend"

De Ducati Desmosedici GP24 is dit jaar goed geweest voor zeven zeges in acht races tijd. Alleen Maverick Viñales op de Aprilia slaagde erin om Francesco Bagnaia en Jorge Martín van de overwinning af te houden. Voor 2025 heeft Ducati door laten schemeren dat het aantal fabrieksmotoren zal afnemen tot drie, maar vooralsnog lijken dat wel de interessantste motoren gezien de stap die Ducati met de GP24 heeft gezet. Als Jack Miller gevraagd wordt of hij die GP25 ook als interessantste motor voor 2025 ziet, antwoordt hij: "We zullen het wel zien. Ik weet zeker dat mijn racetempo nu ook beter was. Het tempo in de MotoGP is vandaag de dag gestoord. Ik reed de hele race in de 1.32 en zag dat ook op de grote schermen bij het uitkomen van bocht 5."

"Ik zag het op het scherm en zag iets in de hoek van mijn ogen, maar ik weet zeker dat er iets van 1.31 stond", vervolgt Miller. "Ik zei toen tegen mezelf: 'Verdomme'. Ik reed in de 1.32 en was daar echt heel blij mee. Toen zag ik dat en dat was een beetje demotiverend. Dat was nog met iets van 19 of 17 ronden te gaan. Maar zo gaat dat. Deze atleten rijden ongelofelijk goed en wij zitten in de achtervolging, dat staat vast."

KTM leek grote stappen vooruit te hebben gezet en begon sterk aan het nieuwe seizoen, maar in de afgelopen races restte het Oostenrijkse merk vooral een bijrol. Of Ducati een stap heeft gezet en die achterstand dus groter is geworden? "Jouw inschatting is net zo goed als die van mij", antwoordt Miller. "We proberen een stap te zetten en week in week uit vooruitgang te boeken. Het pakket waar zij over beschikken, is al grondig getest en zij zetten nu langzaamaan kleine stappen en boeken geleidelijk aan vooruitgang. Wij proberen dat ook te doen, alleen proberen wij wat grotere verbeteringen door te voeren dan zij."

Miller benadrukt dat KTM nu dus in de achtervolging zit bij Ducati en dat het nog wel lang kan gaan duren voordat het de Italiaanse renstal kan bedreigen. "Rome is ook niet in één dag gebouwd. We blijven er dus gewoon aan werken. Van zaterdag op zondag hebben we grote vooruitgang geboekt, wat betreft mijn rijstijl en hoe de voorkant voelde. Het was fijn om te weten hoe de banden werkten en waar ik wel en niet kon pushen, om dat begrip te hebben. Je begint te bouwen op een basis."