Ducati-topper Jack Miller brengt de wintermaanden door in zijn thuisland Australië. Zo nam hij deel aan een race in het Australisch Superbike-kampioenschap en bracht hij veel tijd door met familie en vrienden. De 27-jarige rijder wilde deze week afreizen naar Engeland voor de teampresentatie van Ducati voor het aankomende MotoGP-seizoen, die op 28 januari gepland stond. Die plannen werden echter gedwarsboomd door een positieve coronatest.

Op sociale media liet Miller weten geen symptomen van Covid-19 te hebben, waardoor hij zijn voorbereiding op het seizoen gewoon voort kan zetten. De positieve test houdt echter wel in dat hij niet mag reizen en daarom de Ducati-presentatie op 28 januari zou moeten missen. “Helaas zit ik nog altijd thuis in Australië na een positieve test”, liet hij weten. “Ik ben momenteel niet in staat om te reizen en ik zal de teampresentatie moeten missen. Ik wilde laten weten dat ik me prima voel, ik heb geen symptomen en kan hier nog gewoon trainen. Maar op dit moment mag ik niet reizen. Ik mis jullie en ik kan niet wachten om iedereen snel weer te zien.”

Ducati heeft besloten om naar aanleiding van het nieuws de presentatie te verplaatsen. Deze vindt niet op 28 januari plaats, maar op maandag 7 februari om 16.00 uur. De onthulling zal live te volgen zijn via de social media-kanalen van het Italiaanse merk. De eerste MotoGP-test van het seizoen vindt de dagen daarvoor plaats op 5 en 6 februari in Sepang.

Net als in veel andere landen gaat er een golf van omicron-besmettingen door Australië. De gebieden Queensland, New South Wales en Victoria noteerden de afgelopen week al recordaantallen besmettingen.