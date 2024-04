In de slotfase van de MotoGP Grand Prix van Spanje gingen Franco Morbidelli en Jack Miller na een botsing onderuit in bocht vijf. Wat aan de crash opviel, was dat de Australiër van KTM bijzonder boos reageerde op de Pramac Ducati-rijder. Na afloop kreeg Miller bij de stewards een preek voor zijn manier van reageren in de grindbak. Zelf verklaarde hij dat een uitspraak van Morbidelli de aanleiding was voor zijn uitbarsting. “Ik heb hem niet geslagen en ook geen klap gegeven. Ik was gecrasht en Franky vertelde me in het grind wat ik hem [in de sprintrace] had aangedaan”, legde Miller uit.

Dat vond de 29-jarige rijder uit Townsville een nogal frappante uitspraak. “Ik was met stomheid geslagen, want ik zei ‘kijk, ik ben verdomme in de eerste ronde gecrasht, dus ik weet niet wat ik gedaan zou kunnen hebben’. Ik weet niet of hij me voor iemand anders aanzag”, aldus Miller. Morbidelli had op zijn beurt overigens weinig moeite met de woede van zijn concullega: “De race ging voor ons allebei niet echt lekker. Het is oké om boos te zijn als je in het grind eindigt.”

Race-incident of de schuld van Morbidelli?

Over de oorzaak van de crash in bocht vijf verschilden beide rijders niet geheel onverwacht van mening. Morbidelli denkt dat er niet per se een schuldige aan te wijzen was. “Het was een ongelukkig race-incident. Jack reed een andere lijn, het was tegen het einde van de race en ik was sneller dan hij, maar ik kon hem niet inhalen omdat hij heel sterk was op de remmen. Ik wilde hem in die bocht niet eens inhalen, maar door zijn lijn dacht ik dat ik voor mijn eigen lijn kon gaan. Daardoor hadden we contact”, gaf de 29-jarige rijder uit Rome zijn visie. Daar sloot Miller zich niet bij aan, hij vond dat Morbidelli wanhopig probeerde om een gat te creëren dat er niet was.

“Toen Pedro [Acosta] voorbijkwam, probeerde ik bij hem aan te haken om te kijken wat hij anders doet en zoveel mogelijk te leren. Er is niets beter dan achter hem rijden. Helaas kwam het ten einde toen Franky besloot dat hij een gat wilde creëren terwijl er geen ruimte was. Daardoor konden we allebei vroegtijdig douchen”, wees Miller naar de Italiaan van Pramac. “Het is niet hoe we de dag wilden afsluiten. Ik weet niet of ik over een zwarte kat ben gelopen of juist onder een ladder door, maar het lukt maar niet om het geluk aan onze zijde te krijgen.”