Francesco Bagnaia snoerde zijn criticasters de mond door in 2022 een achterstand van 91 punten om te buigen en daarmee zijn eerste MotoGP-kampioenschap binnen te slepen. Hiermee kwam er ook meteen een einde aan de vijftienjarige droogte van zijn team Ducati. Dit jaar wordt Bagnaia op de grid vergezeld door Enea Bastianini, die zijn oude teamgenoot Jack Miller vervangt bij het Italiaanse team.

Bagnaia werd in 2022 bekritiseerd omdat de Italiaan menigmaal de fout in ging. Jack Miller, die zelf is overgestapt naar KTM, denkt echter dat zijn ex-collega zichzelf heeft geëvolueerd tot een nog betere rijder dan vorig jaar. “Hij ziet er dit jaar beter uit dan vorig jaar, beter nog dan eind 2021 of tijdens zijn comeback vorig jaar”, vertelde hij tijdens de testdagen in Portugal. “Hij lijkt een veranderde man te zijn, met meer zelfvertrouwen. Ik ben onder de indruk van zijn manier van rijden. Ik volgde hem eventjes door de laatste bocht en ik dacht: dat is zeker weten iemand die vertrouwen heeft in zijn motorfiets.”

Bagnaia eindigde bovenaan de tijdlijsten van de testdagen in Portugal en zette met die tijd een officieus ronderecord neer op het Algarve International Circuit. Miller oordeelde dat Ducati en Aprilia “onverslaanbaar zijn op het moment”, terwijl het overgrote deel van de paddock Bagnaia aanwijst als absolute favoriet voor 2023. De Australiër denkt dat hij dit jaar zijn handen vol zal hebben aan Ducati’s strijdkracht, die in totaal acht coureurs telt over het fabrieksteam en de satellietteams. “Een aantal Ducati’s zijn erg snel op het moment”, gaat Miller door. “Alex Marquez heeft de motor erg goed eigen gemaakt. Hij zal met een gerust hart naar bed gaan na de keuze die hij gemaakt heeft. Enea [Bastianini] heeft niet de beste testkilometers afgelegd, maar het is een lang seizoen met veel sprintraces.” Miller eindigde op de zeventiende plek overall en zijn team KTM is hard op zoek naar een oplossing voor het gebrek aan grip aan de achterkant. Vorig seizoen tekende hij een tweejarig contract bij zijn nieuwe werkgever.