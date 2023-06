Miller staat nog steeds achter pittige opmerkingen over collega's

Jack Miller veroorzaakte afgelopen zondag de nodige commotie tijdens de Grand Prix van Duitsland, toen hij rivalen die klaagden over de problemen met hun motoren opriep om "hun bek te houden" en "door te gaan met hun werk". Volgens de Australiër gedragen sommigen zich als "een klein kind". "Iedereen klaagt steen en been over hun eigen fiets, maar niemand wil er wat aan doen. Hou je bek en ga aan het werk. Je wordt betaald om te rijden, niet om een verdomde prinses te zijn en te zeuren over je motor", zei Miller onder meer.

Miller noemde niemand bij naam, maar er werd gedacht dat de pittige uitspraken gedeeltelijk gericht waren aan Marc Marquez. De Spanjaard had zich terugtrokken uit de Duitse Grand Prix na vijf crashes met zijn Honda.

Tijdens de persconferentie voor de TT van Assen, donderdag, kwam Miller terug op zijn opmerkingen. Hij legde uit dat ze gericht waren op "een groep rijders" en niet alleen op Marquez, die samen met Johann Zarco was aangeschoven voor het perstreffen.

"Het is een hoop clickbait en bullshit," zei Miller toen hem naar zijn opmerkingen werd gevraagd. "De meerderheid van de mensen was niet eens aanwezig bij de debriefing, dus ze weten niet eens wat er echt gezegd is. Dan krijg je clickbait [sensatiegerichte berichtgeving op websites]. Maar het is wat het is, dit is de wereld waarin we leven. Uiteindelijk wil ik gewoon dat de gezondheid van het kampioenschap beter wordt en dat jongens verder gaan met hun werk. Dat is alles."

Op de vraag of hij nog steeds achter zijn woorden staat, voegde Miller er zonder aarzelen aan toe: "Natuurlijk. Ik bedoel het in het algemeen. Ik kreeg [in Duitsland] een volgende vraag, na wat ik had gezegd in mijn opmerking over een meerdere coureurs, want het is niet alleen Marc. Maar dan wil iedereen beweren dat ik het over Marc heb gezegd. Ik zei het ook over Marc, maar ik zei het over een meerdere coureurs omdat het er veel zijn op dit moment. Ik begrijp dat hij [Marquez] het moeilijk heeft en dat het niet makkelijk voor hem is. Maar voor de gezondheid van de sport en voor de fabrikanten, wil niemand het de hele tijd horen."

Marquez reageerde tijdens persconferentie niet op de kwestie.