Miller niet te spreken over “zelfmoordacties” van collega’s

Rins klapte in de zijkant van Miller in de vijftiende bocht van het circuit op Sepang toen ze vochten om de vijfde plaats in de wedstrijd. Het contact zorgde ervoor dat Rins zijn winglet aan de rechterkant van de machine verloor. Uiteindelijk eindigde de Spanjaard net naast het podium op de vijfde plaats. Miller viel tegen het einde van de race helemaal weg door een gebrek aan grip in de voorband en werd achtste. Na afloop was Miller kritisch op de Spanjaard, die verklaarde dat het sterke bochtenwerk van de GSX-RR tot dergelijke acties uitnodigde.

“Een paar jongens haalden zelfmoordacties uit door op de witte lijn te rijden en toch nog in het gat te duiken”, aldus Miller, die over het algemeen zelf ook agressief is bij inhaalacties. “Het was een vreemde race, ik had echt het gevoel dat ik voor het podium kon vechten. Ik kreeg een flinke klap van Rins. Ik had heel wat blauwe plekken op mijn arm en m’n schouder kreeg een flinke tik te verduren. Op de motor had het niet veel invloed. Het is niet de eerste keer [dat dit gebeurde] en het zal ook niet de laatste keer zijn. Ik weet dat contact bij de racerij hoort. De Suzuki is goed in de bochten, zo'n motor nodigt waarschijnlijk uit om zo te rijden. Maar voor de Ducati is het heel moeilijk, zeker in een bocht met zoveel camber. Je moet de bocht in een vierkant rijden en dan ontstaat er vanzelf wat ruimte.”

Aan het eind van de race was Miller nog getuige van het incident tussen Suzuki-rijder Joan Mir en LCR Honda’s Johann Zarco, waarbij de laatste ten val kwam. “Ik was voorbereid op een nieuwe clash, zeker met Mir”, vertelde hij. “Het was volgens mij het moment dat hij Zarco uit de wedstrijd reed. Had ik geluk. Toen ik in wilde sturen in bocht 14 zat ik op mijn normale lijn en hoorde ik achter me dat een motor laat terugschakelde, ik wist dat er iets ging komen. Ik nam de bocht met iets meer zekerheid zodat mij niets zou gebeuren. Ik probeerde race slim uit te rijden en uit de problemen te blijven.”

Mir werd bestraft voor zijn clash met Zarco, maar Rins bleef onbestraft na het incident met Miller. De Spanjaard was zich na afloop ook van geen kwaad bewust: “Zeker niet”, zei hij op de vraag of hij iets verkeerd had gedaan in duel met Miller. “Dan zou ik toch wel een straf gekregen hebben van de stewards. Dit hoort er nu eenmaal bij in de racerij. Hij opende de deur en ik probeerde in het gat te duiken. Dit is de MotoGP.”

Met medewerking van Andrew van Leeuwen