Ducati is in 2022 de favoriet om het gevecht aan te gaan met Yamaha en regerend MotoGP-kampioen Fabio Quartararo. Ducati won afgelopen seizoen in totaal zeven races, eentje meer dan Yamaha. Francesco Bagnaia, de nummer twee van vorig jaar, omschreef de 2021-motor als een perfecte machine en prees ook het prototype voor 2022. Teamgenoot Jack Miller trekt na de MotoGP-tests in Maleisië de conclusie dat er grote potentie is met de nu al verbeterde 2022-machine. De Australiër klokte de 14e tijd in de gecombineerde tijdenlijst, maar een probleem en de regen verhinderden hem om een betere tijd neer te zetten. Volgens Miller liep Ducati zaterdag tegen een paar problemen aan, maar hadden ze deze voor zondag goed onder controle.

"Voordat we een probleem kregen, had ik maar op één soort band de kans gekregen om een sterke tijd neer te zetten. Met dat in het achterhoofd ben ik tevreden met een 1.58.645", aldus Miller. "Het tempo was er. We moesten een aantal verbeteringen doorvoeren aan de krachtbron en ontdekken hoe de elektronica werkte. We hebben ook een aantal nieuwe onderdelen getest. Het was een vol schema. Het was balen dat de regen ons de nodige baantijd ontnam, maar toch hebben we genoeg waardevolle data verzameld. Alles wat we probeerden leek te werken. Het werd steeds beter. Ik heb nu al veel vertrouwen op de nieuwe motor. Toch is het zaak dat we niet hier al de beste motor hebben, maar pas in Qatar."

Ploegmaat Bagnaia nestelde zich op de zesde plek in de gecombineerde lijst, terwijl Jorge Martin op P3 de snelste Ducati-coureur was. Volgens Bagnaia was het tempo van de GP22 meteen competitief, mits er meteen een race zou zijn. "Het is wel zo dat bij alles wat nieuw is, je weer opnieuw moet beginnen. Aan de voorzijde hebben we zondag een gigantische stap gemaakt. Mijn tempo was sterk en als er een race was, dan had ik kunnen vechten. Het niveau is alleen nog niet zoals ik wil. Ik wil nog competitiever zijn. Op de tweede dag waren we al dicht bij het vinden van de verschillen met de motor van vorig jaar. We moeten ons op meerdere dingen focussen, maar we zijn blij."

Volgens de Italiaan was het belangrijkste doel om de elektronica te laten matchen met de nieuwe krachtbron, al kwam deze bij de start van de test al dicht in de buurt van de 2021-machine. "De krachtbron is nieuw, de motor is nieuw, maar de elektronica is afkomstig van de machine van vorig jaar", legde hij uit. "Afgelopen seizoen hebben we alles geweldig laten samenkomen. Dat moet nu weer. We werken eraan en hebben nu al goede stappen gezet."