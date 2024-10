Miller: Samenwerking KTM en Aki Ajo zorgwekkend voor concurrentie

Kort na de Grand Prix van Indonesië maakte KTM bekend dat huidige teammanager Francesco Guidotti na het MotoGP-seizoen 2024 vertrekt. De Italiaan wordt in die functie opgevolgd door Aki Ajo, de oprichter van de KTM Ajo-teams in de Moto2 en Moto3. Met de ervaren Finse teammanager hoopt KTM de laatste stap te zetten om consistent voor de overwinningen te kunnen strijden. Voor Jack Miller komt die wisseling te laat, want hij vertrekt in 2025 naar Pramac Yamaha. Hij mist daardoor de kans om samen te werken met zijn manager en de teammanager voor wie hij in 2014 in de Moto3 actief was.

"Natuurlijk vind ik het jammer, want samenwerken met Aki is iets bijzonders en iets wat ik koester. We hebben de afgelopen tien jaar samengewerkt, dus het was fantastisch geweest om in zo'n rol weer met hem te werken. Het mocht niet zo zijn", zegt Miller over de gemiste kans om met Ajo samen te werken. Hij acht hem overigens wel bijzonder geschikt voor de klus om KTM richting de top te helpen. "Wat me nog het meeste zorgen baart, is dat we [volgend jaar] tegen hem strijden - en ik weet hoe capabel hij is als teammanager."

Miller moet na het huidige MotoGP-seizoen plaatsmaken bij KTM voor Pedro Acosta. Ook de Spanjaard heeft een geschiedenis met Ajo, want hij werd in zowel Moto3 als Moto2 wereldkampioen voor zijn team. Zelf is Acosta blij met de komst van de nieuwe teammanager. "Ik denk dat er in deze paddock niemand is die beter voorbereid is om zo'n rol op te pakken. Misschien kunnen we hierdoor wel om de MotoGP-wereldtitel vechten", klinkt hij hoopvol. "Hij is zeker een bijzonder karakter, maar wel iemand die mij in het verleden enorm heeft geholpen. Ik vind het heel fijn hoe hoog aangeschreven hij is en ik hem al even met hem gesproken. Ik denk dat we een goede match gaan vormen."

Niet gekregen wat nodig was

De komst van Ajo betekent voor Guidotti dat hij na drie jaar bedankt wordt voor de bewezen diensten. De Italiaanse teammanager maakte in 2022 de overstap naar KTM, nadat hij daarvoor tien jaar voor Pramac werkte. Onder Guidotti werden er enkele Grands Prix gewonnen, maar de Oostenrijkse fabrikant slaagde er onder zijn leiding niet in om op consistente basis voor zeges te vechten. Dat is volgens Miller overigens zeker niet alleen de schuld van de teammanager. "Francesco probeerde deze rol op zich te nemen, maar laat ik zeggen dat hij niet de beste tools heeft gekregen om te doen wat gedaan moest worden", stelt Miller.

"Dat dankt hij deels aan zichzelf omdat hij zichzelf en zijn rol beschermt, maar ik denk dat hij niet heeft kunnen doen wat nodig was. Aki heeft de baan daarentegen niet nodig en het boeit hem weinig. Hij wil gewoon winnen, meer niet", vervolgt Miller, die benieuwd is wat Ajo kan bewerkstelligen. "Hij komt dus binnen met die mentaliteit, dus hij weet wat hij wil. Het gaat op zijn manier, of hij is weg. Ik begrijp het dus van beide kanten. Ik weet dat Aki deze rol meermaals heeft afgewezen, maar nu lijkt het juiste moment te zijn. Het wordt interessant."