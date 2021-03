Miller: Qatar-test een zoektocht naar kleine verbeteringen

Door het coronavirus is besloten om het volledige wintertestprogramma dit jaar af te werken in Qatar. Alle rijders hebben slechts vijf dagen de tijd om kennis te maken met het nieuwe materiaal voordat de eerste race voor de deur staat. KTM en Aprilia hebben volledig nieuwe machines gebouwd voor 2021. Vanwege kostenbesparende maatregelen hebben de andere fabrikanten niet veel kunnen doen qua ontwikkeling. Miller heeft zodoende geen radicaal vernieuwde motor gekregen, al is men bij Ducati altijd op zoek naar nieuwigheden. De Australiër gaf met een knipoog toe dat er ‘misschien nog wel meer nieuws’ komt tijdens de tweede test, maar vooralsnog is het team bezig met het vinden van zogenaamde marginal gains.

De meest opvallende update waar de Ducati-rijders tijdens de eerste testdagen in Qatar mee op de baan kwamen is een nieuw aerodynamisch pakket. Miller reed een groot deel van de tweede testdag met de nieuwe aerokit, die vooral meer stabiliteit moet opleveren. “Ik heb er de meeste tijd van de dag mee gereden, ik heb back-to-back getest met het oudere pakket”, vertelt Miller, die de tweede tijd van de dag klokte. “Ik ben er wel positief over. We moeten kijken of er misschien nog iets meer uitgehaald kan worden of dat dit het is voor dit seizoen. Ik ben blij met wat we nu hebben, we zijn geen snelheid verloren en dat is positief. Het is bijna hetzelfde hoor, niet echt heel spectaculair. Het helpt een beetje voor de stabiliteit, maar dat is het ook wel.”

Tevreden over het werk van Ducati

Hoewel de aanpassingen niet radicaal zijn, is Miller tevreden met wat Ducati tot nu toe gebracht heeft. “We zijn nog niet klaar, er komen nog drie dagen aan. We zullen zien wat er in drie dagen nog kan veranderen, zeker omdat we op hetzelfde circuit zijn. Maar ik ben blij met wat het team gedaan heeft, zeker omdat er zoveel restricties zijn. Ze hebben het goed gedaan en ik kijk uit naar de eerste race met de GP21. Het is altijd spannend hier. Qatar is zo’n circuit waar alle motoren hard gaan en dat zal zeker zo zijn nu we hier vijf testdagen gehad hebben.”

Gevraagd of het testprogramma door de onderbreking van twee dagen aangepast is, zegt Miller: “Godzijdank zijn we nog niet bezig met raceruns. Het is fijn om een paar dagen vrij te hebben zodat het lijf weer een beetje kan herstellen. Het is zeker anders, maar aan de andere kant is het ook goed. Zeker voor de rookies. Ze krijgen veel tijd op dezelfde baan en ze gaan hier ook racen. Dat helpt ze, maar voor ons is het anders. We zijn hier al geweest en zoeken steeds naar kleine verbeteringen die we door kunnen voeren. Het gaat om hele kleine dingen, en ook is het zaak om te begrijpen waar we onszelf nog kunnen verbeteren en waar niet.”