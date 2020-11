Miller: Heb in tijd bij Pramac een paar critici de mond gesnoerd

Miller maakte in 2018 de overstap van Marc VDS naar Pramac. Hij scoorde vorig seizoen vijf podiums, dit jaar scoorde hij nog eens vier podiums. Hij eindigde daarmee nog voor drievoudig racewinnaar Fabio Quartararo in het eindklassement van 2020. Tijdens zijn laatste twee races bij Pramac stond hij op het podium, zondag versloeg hij Franco Morbidelli in de laatste ronde en scoorde hij de tweede plaats achter racewinnaar Miguel Oliveira.

Terugkijkend op zijn tijd bij Pramac zei Miller: “Ik heb het al vaker gezegd, maar ik kan [Pramac-eigenaar] Paolo Campinoti en [teambaas] Francesco Guidotti niet genoeg bedanken, net als alle andere mensen bij Pramac. Ze hebben ontzettend veel voor me gedaan de afgelopen jaren. Ik heb nooit langer bij een team gezeten dan deze drie jaar. Marc VDS was daarvoor de langste periode, dat was twee jaar. Afgezien daarvan heb ik overal maar een jaar gereden. Dus het voelde als een lange periode. De lessen die ze mij geleerd hebben, in het leven, op de baan, bij het racen… Het zijn levenslessen en dat vergeet ik nooit meer. Ik ben deze mensen voor eeuwig dankbaar, ze hebben me enorm geholpen. Toen ik hier arriveerde was ik nog een beetje een vraagteken, laten we het zo noemen, ik heb het gevoel dat ik het ongelijk van een paar mensen bewezen heb en dat we een paar mensen de mond gesnoerd hebben. Hopelijk kunnen we de bal laten rollen.”

Miller eindigde in het eindklassement op slechts zeven punten van de derde plaats en sprak van een aantal gemiste kansen die hem een betere klassering gekost hebben. Met zijn podium in Portugal scoorde hij wel de punten waarmee Ducati voor het eerst sinds 2007 wereldkampioen werd bij de constructeurs. Miller sprak van een seizoen ‘dat veel mooier had kunnen zijn’: “Ik eindigde op zeven punten van de derde plaats met vier DNF’s, waarvan ik een keer gecrasht ben. Dat zit me niet helemaal lekker, maar ik denk dat iedereen wel zo’n moment gehad heeft. Iedereen heeft dit seizoen wel een fout gemaakt, als je kijkt naar het klassement. Het is een geweldige eer dat ik Ducati de constructeurstitel heb kunnen bezorgen, dat is echt mooi. In een jaar zoals dit mogen we daar blij mee zijn. We hebben geen overwinning, maar daar komen we wel.”