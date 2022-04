Miller praat met LCR Honda over terugkeer in 2023

Tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten liet Miller in een interview met Motorsport.com weten dat hij nog geen zekerheid had gekregen van Ducati over zijn toekomst bij het fabrieksteam. Zo waren er nog geen onderhandelingen geweest voor een zadel in 2023. Miller eindigde in Austin als derde, zijn eerste podiumfinish van het jaar. Hij vertelde in de VS ook dat hij openstaat voor een terugkeer naar Ducati-klantenteam Pramac. Motorsport.com heeft zaterdag in Portimao, waar dit weekend de Portugese Grand Prix plaatsvindt, echter vernomen dat Miller momenteel met LCR aan het praten is.

Winst met Honda in Assen

De 27-jarige Miller debuteerde in 2015 in de MotoGP, direct vanuit de Moto3, met LCR Honda. Hij had een driejarig contract getekend met Honda. Na een jaar met de zogeheten open klasse-machine van LCR kwam hij twee seizoenen uit voor Marc VDS Racing. Hij won in 2016 verrassend de Dutch TT in Assen. In 2018 stapte Miller over naar Ducati en ging aan de slag bij Pramac Racing.

Na drie seizoenen promoveerde hij naar het fabrieksteam van Ducati. Miller won vorig jaar de Grand Prix van Spanje en Frankrijk, om vierde te worden in het WK. Bij de topstal is Francesco Bagnaia, vorig jaar tweede in het WK, al zeker van een plek voor volgend jaar. Hij tekende onlangs voor twee jaar bij. Pramac-coureur Jorge Martin en huidig WK-leider Enea Bastianini van Gresini Racing lijken de belangrijkste gegadigden voor het andere zitje bij de hoofdmacht.

Alex Marquez eruit?

Bij LCR staan ze sinds de Grand Prix van Australië droog wat podiumplaatsen betreft. In 2018 won het team voor het laatst een race. Beide prestaties werden geleverd door Cal Crutchlow. Huidige coureurs Alex Marquez en Takaaki Nakagami hebben nog geen overeenkomst bij LCR voor volgend jaar. Waarschijnlijk zou Marquez het veld moeten ruimen voor Miller. Nakagami komt uit voor het Idemitsu-kamp van het LCR-team, waar een Japanse coureur de voorkeur geniet. Die plek zou mogelijk naar Moto2-rijder Ai Ogura kunnen gaan.