Miller op podium in Duitsland: “Zwaarste race die ik ooit reed”

Het kwik lag zondagmiddag ver boven de 30 graden Celsius op de Sachsenring, niet ver van de Duitse stad Chemnitz. Jack Miller begon vanaf de zesde startplek aan de race, maar reed vrijwel de hele wedstrijd in het spoor van andere coureurs. Dat zorgde ervoor dat de Duitse GP een uitputtingsslag werd. Uiteindelijk kwamen er slechts zestien coureurs aan de meet. Miller maakte na de finish een uitgebluste indruk en verklaarde dat de race zwaarder was dan de wedstrijden die hij eerder reed in Thailand en Maleisië.

“Dat moet je doen wanneer het zo is, het was bloedheet”, aldus Miller. “Ik kan er niks anders van maken. Dit was voor mij waarschijnlijk de meest fysieke race die ik tot nu toe gedaan heb in de MotoGP. Dat komt door twee factoren: vanwege de warmte en de lay-out van het circuit. Je hebt hier geen moment rust. Ik moest ook nog de hele race achtervolgen en had last van de hitte van de andere motoren. Het was een mooie race, ik had dit weekend het vertrouwen weer terug en het gevoel met de motor was goed. Ik heb vandaag laten zien dat ik een paar goede inhaalacties kon doen, zelfs al ging ik een paar keer te diep in de eerste bocht. Ik wist waar de limit lag en wist wat ik kon doen, ik wist ook wanneer ik te diep zou gaan. Het is echt leuk als je zo kunt rijden, de long lap-penalty was nog het lastigste.”

Miller kreeg voor de race nog een straf omdat hij tijdens de vierde vrije training crashte in een zone waar op dat moment al een gele vlag gezwaaid werd. Doorgaans is dit een gridstraf van drie plekken, Miller kreeg omdat er geen opzet in het spel was en hij het al rustiger aan deed een long lap-penalty aan zijn broek. Op de Sachsenring ligt die long lap aan de buitenkant van de eerste bocht en even daarvoor was Joan Mir daar gecrasht. “Ik zag de steentjes liggen toen ik eraan toe was met mijn voorband, ik raakte de steentjes met mijn voorband. Ik was de motor bijna kwijt en hield m’n adem in. Ik bleef overeind en kwam er zonder veel tijdverlies uit. Dat was heel belangrijk en cruciaal voor dit resultaat.”

Boost na twee matige weekenden

Voor Miller was de derde plek op de Sachsenring een doorbraak na een paar weken waarin hij matig presteerde. In Mugello kwam de Aussie als vijftiende aan de meet, in Barcelona werd hij vijftiende. In de tussentijd tekende Miller nog wel een nieuw tweejarig contract. Gevraagd naar de boost van het podium in Duitsland, reageert Miller: “Ik voelde me in die races in Mugello en Barcelona niet als mezelf. Ik had totaal geen vertrouwen tijdens het rijden, geen gevoel met de voorkant. Het was vooral op plekken waar weinig grip was, maar vandaag was er ook weinig grip. Met de veranderingen die we tijdens de test gedaan hebben, heb ik dat vertrouwen weer terug. Ik voel me weer als de oude. Nu kan ik uitkijken naar de volgende races.”