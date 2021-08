Miller pissig na kwalificatie: “Moeten maar vol in de aanval”

Miller was zaterdag in de derde vrije training ruim de snelste en maakte ook wat betreft zijn racetempo een goede indruk. Hij hoopte derhalve in de kwalificatie mee te dingen om pole-position, maar dat ging niet door. De Australiër kreeg in zijn tweede run in Q2 een nieuwe set banden die hij niet aan de praat kreeg. Hij kon zich daardoor niet mengen in de strijd om pole-position, die gewonnen werd door Repsol Honda-coureur Pol Espargaro.

“Als je op een gebruikte band dezelfde tijd kunt rijden als op de tweede nieuwe set in de kwalificatie, dan weet je dat er iets niet klopt”, begon een teleurgestelde Miller. “Daar baal ik enorm van. Ja, ik baal verschrikkelijk. Ik had twee nieuwe banden, maar ze werkten niet zo goed als de anderen. Ik kan er niet veel over zeggen, maar ik ben niet blij.” Het probleem van Miller komt vaker voor bij andere coureurs, maar een verklaring blijft uit. Gevraagd door Motorsport.com of er een oplossing is voor de problemen met de banden, hield Miller zich op de vlakte: “Mijn gok is net zo goed als die van jou. Ik kan niet zeggen dat [de banden] goed of slecht zijn, ik kan alleen zeggen dat het deze ochtend heel makkelijk ging en deze middag niet. De omstandigheden waren niet anders waardoor het gedrag van de banden beïnvloed wordt.”

"Ik heb er wel slechter voor gestaan"

Miller start zondag vanaf de zevende plek, ver achter Fabio Quartararo. De Fransman lijkt wat betreft het racetempo in het voordeel te zijn en dus moet er aangevallen worden om de WK-leider af te stoppen. “Fabio staat op de eerste rij, dat geeft hem al een beetje voorsprong. Op de mediums kunnen een goed tempo rijden, ik begin dus wel met vertrouwen aan de race. Het is soms een beetje onvoorspelbaar met de banden. We zullen het vanavond analyseren en zien wat we morgen moeten doen. Dan weten we ook hoe de banden reageren en dan kennen we ons plan voor de race ook. We moeten hoe dan ook in de aanval gaan in het begin van de race, ik moet posities goedmaken. Dat moet niet heel moeilijk zijn, vanaf de derde rij is het niet ideaal maar ik heb er wel slechter voor gestaan. Ik voel me comfortabel op de baan, mijn tempo is goed. We hebben het alleen niet kunnen laten zien in de kwalificatie. Ik weet niet waarom, maar ik voelde me verder wel goed. Het wordt belangrijk om Fabio te stoppen in de eerste vijf of zes ronden, we moeten alles geven.”