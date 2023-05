Miller over overstap naar KTM: "Niet op mijn gemak bij Ducati"

Eind 2022 nam Jack Miller na twee jaar afscheid van het fabrieksteam van Ducati, nadat hij zijn plekje bij de renstal verloor aan Enea Bastianini. Hoewel de Italiaanse fabrikant hem een contract voor één jaar aanbood als fabriekscoureur bij Pramac Ducati, besloot de 28-jarige coureur uit Townsville om zijn biezen te pakken en naar KTM te vertrekken. Na een moeizaam ogende winter laten Miller en teamgenoot Brad Binder momenteel mooie dingen zien. Binder won de sprintrace in Jerez en werd tweede in de Grand Prix, terwijl Miller in beide races ook op het podium eindigde. Daardoor staan de teamgenoten keurig derde en vierde in de WK-stand van de MotoGP.

Na zijn derde plek in de Spaanse GP ging Miller nog maar eens in op waarom hij bij KTM aan een nieuwe uitdaging wilde beginnen. "Ik heb enorm veel plezier. Ik hou hier zoveel van. Veel gasten in dit kampioenschap klagen over hun motor en dat andere motoren beter zijn. Maar als je het echt wil, vertrek dan. Het is niet moeilijk", zei de Australiër, die zich bij Ducati niet helemaal op zijn plek voelde. "Ik was niet van plan om te blijven waar ik was, ik voelde me er niet op mijn gemak en wilde een nieuwe uitdaging. Dat noem je een risico nemen voor jezelf. Mensen in het bedrijfsleven doen dat altijd. Het kan altijd verkeerd gaan, maar ik heb genoeg vertrouwen in mezelf en mijn kunnen en in de mensen die met mij werken. We hebben risico genomen en het voelt geweldig als dat goed uitpakt. Ik kan KTM niet genoeg bedanken voor deze kans. En dank aan de mensen die aan ons twijfelen, want ik vind het geweldig. Het is top om beide motoren op het podium te hebben, nadat zoveel rijders vorig jaar klaagden over hoe slecht deze motor was. Waar staan we nu dan?"

In de sprintrace in Jerez maakte Miller een goede kans op de winst en ook in de Grand Prix op zondag ging hij enige tijd aan de leiding. Toch slaagde hij er niet in om zijn eerste KTM-zege te boeken en daarmee als vijfde rijder ooit met drie fabrikanten te winnen. Miller denkt echter dat het een kwestie van tijd is voordat hij hier wel in slaagt. "We hebben een goed pakket en het is tijd. Het is de vierde Grand Prix van het jaar en langzaam maar zeker komen we eraan. Ik weet zeker dat we op circuits gaan komen die beter voor ons zijn, dat is een kwestie van tijd."