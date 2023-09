Miller ontkent geruchten over einde KTM MotoGP-avontuur

Het gaat de laatste maanden bij KTM vooral over de verdeling van de MotoGP-machines. De Oostenrijkse fabrikant heeft momenteel vier motoren ter beschikking in de koningsklasse van de motorsport, maar voor volgend jaar staan er vijf coureurs onder contract. Naast de fabriekscoureurs Jack Miller en Brad Binder zijn bij het satellietteam Pol Espargaro en Augusto Fernandez actief en al deze vier de rijders - ondanks dat het van Fernandez nog niet bevestigd is - hebben voor 2024 nog een contract. Desondanks is er een garantie aan Pedro Acosta gegeven dat hij volgend jaar de overstap mag gaan maken vanuit de Moto2 naar een KTM.

De meest gehoorde oplossing is dat Espargaro of Fernandez door het team eruit gewipt wordt ten faveure van het Spaanse toptalent, maar sinds een week komen er geluiden dat Miller moet vrezen voor zijn permanente zitje. Daar tegenover zet KTM tien wildcards, waardoor de Australische coureur nog wel regelmatig op het circuit te zien is. Voorafgaand aan de GP van San Marino ontkent Miller deze geruchten. "Was het in het Spaans?" reageert een geprikkelde Australiër op een vraag over deze geruchten. "Het boeit me niet zoveel. Mijn naam is nu wel weer in de kopteksten te vinden, terwijl het niet over mij gaat. Dit is nu eenmaal hoe het gaat." De man uit Townsville richt zich eerst op de komende races: "Ik ben nu zeer content en we hebben een paar drukke weken voor de boeg. Ik kan me dus niet op deze shit focussen."

"Nee, de geruchten hebben geen kern van waarheid", benadrukt de 28-jarige Miller nog eens. "Ik weet wat me te doen staat bij KTM, waarom ze me hier houden en waar ze mee bezig zijn. En wat we aan het doen zijn, is het allemaal naar het volgende niveau tillen." Over de contractsituatie van KTM is de winnaar van vier MotoGP-races kort: "Dat is het probleem van KTM. Twaalf maanden geleden moest ik nog vechten om op de machine te komen. Dit is niet mijn probleem."

Het is overigens opmerkelijk dat als de geruchten waar zijn en KTM inderdaad tien wildcards belooft, dat dat helemaal niet mogelijk is. In de MotoGP-regels staat namelijk dat er een maximum van drie wildcards per fabrikant is.