Ducati begon als favoriet aan het nieuwe MotoGP-seizoen na een bijzonder sterk eind van 2021, maar heeft die favorietenstatus in de eerste vier races van dit seizoen nog niet waargemaakt. De machine schiet op verschillende onderdelen tekort en de coureurs hadden moeite om het juiste gevoel te vinden met de nieuwe fiets. Na de eerste vier races is bovendien duidelijk dat de GP21 vooralsnog sterker is. Enea Bastianini heeft al twee races gewonnen en staat aan de leiding in het wereldkampioenschap. De GP22 heeft pas een tweede en een derde plaats gehaald.

Fabrieksrijder Jack Miller is klaar met het vergelijken van de beide machines. “Specificeer het verschil”, zegt Miller. “Alles is altijd anders. De motor is goed, die werkt heel aardig. Als ik heel eerlijk ben, word ik een beetje moe van het vergelijken van de beide motoren. Dat heeft namelijk geen enkele zin. Mijn motor voor dit jaar is de GP22, natuurlijk is dit anders. Het is de bedoeling dat zo’n motor anders is. Maar om de motor te vergelijken met de andere motor van vorig jaar… Ik heb twee seizoenen op die motor gereden, natuurlijk voelt dat heel goed. Maar ik denk niet meer aan die motor. Ik probeer te denken aan de motor waar ik dit jaar mee rijd. Dat is het enige wat telt, ik probeer geen energie te verspillen aan die andere motor. We hebben een fantastisch pakket en dat wordt alleen maar beter, dat kan ik wel zeggen. We hebben nog maar vier races gehad en hebben nu al twee keer een top-vijf. Natuurlijk hebben we in Qatar ook een DNF gehaald, maar het voelt alsof we de motor juist aan het masseren zijn. We krijgen er zeker het maximale uit.”

De gemankeerde voorbereiding op dit seizoen met beperkte tijd om te testen en vreemde omstandigheden in de eerste weekenden van dit seizoen, maakte het lastig om vanaf het begin een competitief pakket te hebben. “Dat we daar steeds over praten, verandert niets aan de situatie. We rijden dit seizoen op de GP22. Ik voel dat ik stappen maak, het wordt steeds meer mijn motor. Ik denk dat ik al zover ben. We hebben natuurlijk verschillende variaties gehad van de GP22 omdat het allemaal zo snel moest gaan. Het is net alsof ik nu praat over mijn Norton uit 1975. Ik kan zeggen dat het de beste machine ooit is, maar dat is niet waar. Anders hadden we er nu nog steeds op gereden. Zo werkt het ontwikkelen van motoren, zo komen we steeds verder.”