Op de zaterdag van de Grand Prix van Italië kondigde KTM aan dat Pedro Acosta vanaf 2025 onderdeel wordt van het fabrieksteam. De pas 20-jarige Spanjaard maakte eerder dit jaar namens satellietteam GasGas Tech3 zijn debuut in de MotoGP en dwong met goede prestaties binnen zeven Grands Prix promotie af. Hij komt daar aan de zijde van Brad Binder terecht, die een tot eind 2025 doorlopend contract heeft. Jack Miller is zodoende kind van de rekening en moet dus op zoek naar een nieuwe werkgever, maar zelf houdt hij zich daar op dit moment nog niet mee bezig.

"Niet echt. Het is nog onduidelijk waar ik ga werken, ik zoek nog een nieuwe baan", verklaarde Miller in Mugello, waar hij begrip toonde voor het besluit van KTM. "Het is natuurlijk een duidelijke beslissing van KTM. Acosta presteert het hele jaar al fantastisch, hij is een geweldige rookie. We weten allemaal dat hij het talent van zijn generatie is, dus het is een logische stap. Ik heb natuurlijk weinig zin om met mijn huidige resultaten wat papieren te ondertekenen. Begrijp me niet verkeerd, er is ook geen enorme lijst mensen die mij graag een contract wil aanbieden. We zullen echter een plekje vinden, ik maak me niet echt zorgen. Maar zoals gezegd ben ik op dit moment niet gretig om ergens te tekenen. Ik heb liever betere resultaten om mezelf een beetje te helpen."

Open voor stap naar Tech3

Dinsdag bracht Motorsport.com naar buiten dat Enea Bastianini na zijn noodgedwongen vertrek bij Ducati vanaf 2025 aan de slag zal gaan voor KTM. De Oostenrijkse fabrikant zou ook overwegen om volgend jaar vier identieke fabrieksmotoren aan de start te brengen, wat mogelijk ten koste zou gaan van het huidige GasGas Tech3. Beide zaken zouden ook gevolgen kunnen hebben voor de toekomst van Miller, die sinds zijn komst naar KTM in 2023 een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van de RC16. Voor de bekendmaking van Acosta's overstap gaf Miller in ieder geval aan open te staan voor een stap naar het team van Hervé Poncharal.

"Dat heb ik doorlopend gezegd. Ik vind Tech3 tegenwoordig ook echt geen satellietteam meer. Het is eigenlijk een in het rood gehulde fabrieksmotor en dat weten we", zei Miller, die de hoogte- en dieptepunten in zijn tijd bij KTM erbij vindt horen. Wel heeft hij het goed naar zijn zin bij het merk uit Mattighofen. "Ik hou van de mensen bij KTM, ze hebben in korte tijd fantastisch werk geleverd. Ik ben hier niet gekomen om bij de eerste kans te vertrekken zodra de cirkel rond is. We hebben vier fantastische rijders en als ze moeten schuiven, dan doen ze dat."