"We hebben nu vijf races achter de rug en eigenlijk hebben we alles wel gezien", concludeerde Jack Miller na een hectische Franse Grand Prix. Dat was echter zeker niet de eerste race met een rommelig verloop. Sinds de sprintraces begin dit jaar werden geïntroduceerd, heeft de MotoGP in vijf raceweekenden tien races afgewerkt. De sprintraces zijn door drie verschillende rijders gewonnen, iets wat ook geldt voor de Grands Prix. Bovendien zijn er in vrijwel alle races de nodige valpartijen geweest. Zo is regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia in drie Grands Prix onderuit gegaan, maar desondanks staat de Ducati-rijder eerste in het kampioenschap. Zijn voorsprong op Marco Bezzecchi, die juist twee Grands Prix won op zijn VR46 Ducati-satellietmotor, bedraagt slechts één punt.

Miller, die zelf op de negende plek in het WK staat, denkt dat de hectiek de rest van het seizoen blijft bestaan. "Dit jaar is zoals het vorig jaar ook ging, maar dan op steroïden. Er zijn zoveel snelle motoren en iedereen is ook enorm competitief. We zien gasten die het de ene week enorm lastig hebben, terwijl ze een week later makkelijk wegrijden van iedereen. Het is daardoor lastig om een inschatting te maken en eerlijk gezegd is het ook moeilijk om te weten wie de echte kanshebbers zijn." Een rijder die volgens Miller in ieder geval tot de groep kanshebbers behoort, is Bagnaia.

Diverse rijders hebben zich na de chaotische start van het seizoen uitgesproken over de risico's die in de openingsfase van de races worden genomen. Een van de factoren die daarbij wordt genoemd, is het feit dat inhalen een lastig karwei is met de huidige MotoGP-machines. Miller benoemt intussen de druk die erop staat om te presteren, doordat het veld zo dicht bij elkaar zit. "Iedereen is zo goed en alle motoren zijn zo competitief. Als de coureur niet op 98 procent of hoger zit, dan is het een waardeloze dag. Zo voelt het echt", legt de Australiër van KTM uit. "Ik kan het niet verklaren. Het kampioenschap staat er geweldig voor, we hebben uitstekende duels gezien. Er is inderdaad meer contact, maar dat hoort er ook bij. Iedereen staat onder zulke hoge druk, er is zoveel te winnen en verliezen. Het is fijn om er onderdeel van te zijn."