Miller: Moet uit de put zien te komen na matige seizoensstart

Miller werd voor de start van het seizoen aangemerkt als een van de favorieten voor de wereldtitel, maar staat op dit moment twaalfde in het kampioenschap. In de eerste drie races van het seizoen scoorde hij slechts veertien punten. In Qatar werd de Australiër twee keer negende, maar tijdens de race in Portimao ging hij onderuit. Miller werd na de races in Qatar geopereerd aan arm pump, maar dat is geen reden voor de mindere prestaties in de eerste fase van dit seizoen. Miller hoopt zich de komende races te herstellen en heeft alle vertrouwen dat het gaat lukken.

“We zitten op dit moment een beetje in de put, ik probeer mezelf er weer uit te graven”, zei Miller. “We hebben de snelheid, dat zit wel goed. We moeten gewoon zorgen dat we alles op een rijtje krijgen. Ik ben erg teleurgesteld in mezelf en voor m’n team. Ik wil ze bedanken, ze hebben me erg goed gesteund. Ik probeer het beter voor ze te doen. Het is niet eenvoudig, we willen allemaal graag winnen en vooraan meedoen, maar dat is niet altijd de realiteit. Maar ik heb er wel slechter voor gestaan in m’n carrière en heb me toen ook gered. We zitten even in de put, maar ik ben blij met de support die ik van het team krijg. We werken hard en proberen alles om beter te worden. Het komt zeker, we doen het niet voor niets. We zijn pas drie races onderweg en het komt wel goed.”

Gevraagd naar zijn crash, zei Miller: “Ik had een piek in de [rem]druk. Je probeert altijd om naar de piek te gaan en dan rustig los te laten, maar precies op dat moment ging het mis. Aleix [Espargaro] remde iets te vroeg, het hele weekend ben ik [in bocht 3] een van de coureurs geweest die het laatste remde en toen zat ik ineens mis qua inschatting. Ik gebruikte iets meer remdruk en toen gleed het voorwiel weg. Het is een slordige fout, een kostbaar foutje. Ik voelde me net een beetje beter. Eerder maakte ik al een fout waardoor Aleix binnendoor kwam in de eerste bocht. [Joan] Mir zat voor me en ik had iets te veel snelheid ten opzichte van hem. Daardoor ging ik wijder dan eigenlijk nodig was.”

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP aan kop, Jack Miller, Ducati Team crasht Foto: Gold and Goose / Motorsport Images