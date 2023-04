Honda-rijder Marc Marquez vergaloppeerde zich vorige week tijdens de Grand Prix van Argentinië vreselijk toen zijn voorband blokkeerde en hij de remmen moest lossen om ervoor te zorgen dat hij overeind zou blijven. Dat lukte niet omdat hij op zijn weg Miguel Oliveira vond die daardoor een nare smak tegen het asfalt maakte. Hij blijft – net als Marquez – dit weekend aan de zijlijn om te herstellen van de blessures die hij bij dat incident opliep. Marquez kreeg na het incident een dubbele long lap-penalty, de straf die voor het seizoen vastgesteld is voor een dergelijke overtreding. Hij leek die straf te ontlopen doordat de stewards het specifiek voor de GP van Argentinië uitgedeeld hadden. Na uitstel tot de volgende ronde heeft Honda protest aangetekend en die zaak ligt nu bij de beroepscommissie van de FIM. Bij een tweede, derde of vierde vergrijp volgen zwaardere straffen. Jack Miller is van mening dat het hoofd van Marquez op het hakblok ligt omdat hij nou eenmaal Marc Marquez is.

“Het vorige weekend was normaal, de sprintrace was goed”, zegt Miller. “Dat is wat er gebeurt als iedereen vier maanden niet geracet heeft. Iedereen wil zichzelf bewijzen, natuurlijk krijg je dan heetgebakerde gevechten. Jongens zoeken de limiet op, zo werkt deze sport nu eenmaal. We proberen onszelf allemaal elk weekend te verbeteren. Helaas kunnen ongelukken gebeuren in deze sport, als zoiets gebeurt en je zit verkeerd, dan moet er een consequentie zijn. Je ziet allerlei opmerkingen dat hij een schorsing moet krijgen of iets dergelijks, maar het draait om consistentie in het uitdelen van straffen. Daar hebben we vorig jaar om gevraagd. Als je kijkt naar de straffen die uitgedeeld werden voor het incident van Taka in Barcelona, Alex en ik. Er werden vorig jaar rake tikken uitgedeeld, maar omdat het Marc Marquez is, heeft iedereen zich daarop gericht en willen ze zijn hoofd op het hakblok. Ik neem het niet voor hem op, hij maakte een fout en weet wat hij deed. Dat is alles. Er wordt gewoon te veel gepraat."

Bagnaia wil duidelijkheid

MotoGP-wereldkampioen Francesco Bagnaia is niet helemaal akkoord met de uitspraken van zijn voormalige teamgenoot. Volgens de Ducati-rijder hebben de coureurs duidelijke richtlijnen nodig. “Ik denk dat we moeten vragen om een duidelijk beeld van de straffen, voor de veiligheid. Op dit moment is het gewoon niet overzichtelijk”, aldus Bagnaia. “Bijvoorbeeld de eerste training in Misano vorig jaar. Ik ging langzamer rijden omdat ik dacht dat ik afgevlagd was, ik reed op de lijn en kreeg drie plekken gridstraf. Vorige week in Portugal reed ik de snelste tweede sector, ik probeerde mijn rondetijd te verbeteren en vier rijders voor me reden langzaam op de baan. Ik was mijn rondje kwijt, niemand heeft iets tegen die rijders gezegd. Het is heel lastig te begrijpen wat ze willen. Ik weet niet wat ze doen aan de straf van Marc, ik vind het moeilijk te begrijpen hoe zo’n fout gemaakt is. Ik denk dat we duidelijke richtlijnen nodig hebben.”

Maverick Viñales erkent dat het niet onderschat mag worden hoe complex het werk van de stewards is. “Het is moeilijk om er echt iets over te zeggen”, vindt Viñales. “We moeten in principe geloven dat ze de juiste beslissing nemen, we weten allemaal hoe moeilijk het is om deze job goed uit te voeren. Vaak kun je dingen in een andere context bekijken. Maar we moeten wel duidelijke regels hebben. Je kunt heel moeilijk consequent iets toepassen omdat er heel veel situaties zijn die op kleine puntjes kunnen verschillen. Er zijn nooit twee dezelfde situaties. Het hangt altijd van bepaalde factoren af. Misschien kunnen we wat verbeteren, maar ik kan me voorstellen dat de stewards het op dit moment heel moeilijk hebben.”