MotoGP GP van Qatar

Jack Miller legt uit wat hij wil bereiken in WorldSBK na MotoGP-vertrek

De Australiër bespreekt zijn ambities voor 2027 en waarom hij open blijft staan voor het proberen van andere vormen van motorsport in de toekomst

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 12 nov 2026, 16:34

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Jack Miller, Pramac Racing

Foto: Asif Zubairi

Jack Miller zegt dat zijn prioriteit na zijn overstap naar het World Superbike Championship in 2027 zal zijn om de beste rijder te worden die hij in de serie kan zijn, in plaats van te mikken op een terugkeer naar de MotoGP.

Na 12 seizoenen in de koningsklasse, waarin hij vier zeges, 23 podiumplaatsen en twee posities behaalde, verlaat Miller de Grand Prix-paddock om in 2027 Yamaha’s fabrieksteam in WSBK aan te voeren.

Hij is een van de drie MotoGP-rijders die volgend jaar de overstap maken naar de op productiemotoren gebaseerde klasse, samen met huidig KTM-kopstuk Brad Binder en Franco Morbidelli van VR46.

Bij het beantwoorden van vragen van Autosport-lezers tijdens de Grand Prix van Maleisië legde Miller uit wat zijn gedachtegang achter de carrièreswitch was, waarbij hij benadrukte dat zijn focus ligt op het maximale uit zijn capaciteiten halen in zijn nieuwe kampioenschap.

“Ik wil de beste superbike-rijder worden die ik kan worden. Ik heb de afgelopen 12 jaar geprobeerd de beste MotoGP-rijder te worden die ik kon worden. Het volgende hoofdstuk lijkt een beetje te draaien om wat ik daar [in WSBK] kan doen; niet denken aan hier [MotoGP], maar gewoon proberen de beste versie van mezelf te worden die ik daar kan worden.”

Hoewel superbikes minder geavanceerd en langzamer zijn dan MotoGP-prototypes, hebben rijders meestal een aanpassingsfase nodig wanneer ze tussen de twee klassen overstappen.

Hoewel hij zich niet bijzonder zorgen maakt over het leren kennen van een nieuwe motor, denkt Miller dat het doorgronden van de andere weekendindeling en racestrategie een grotere uitdaging zal zijn.

Gevraagd wat hij verwachtte het moeilijkst te vinden aan de overstap, zei de Australiër: “Ik denk dat het leren kennen van het nieuwe kampioenschap, de kalender, de manier waarop de weekenden verlopen, proberen het ritme van het weekend op te pikken iets is wat je gaandeweg moet leren. Maar je kunt het pas echt uitvogelen als het begint.

“De nieuwe motor leren kennen enzovoort, dat is gewoon weer een andere motor om te leren kennen. Maar meer dan dat gaat het om het leren van zo’n andere strategie gedurende het weekend.”

Jack Miller, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Het merendeel van de grid heeft zorgen geuit over de toenemende fysieke belasting in de MotoGP. De invoering van het sprintformat in 2023 heeft het aantal races in een seizoen verdubbeld naar 44, terwijl ook het besluit om in 2027 een tweede kwalificatie toe te voegen voor races over halve afstand slecht is ontvangen.

Rijders denken dat dergelijke wijzigingen in het sportieve format kunnen leiden tot een aanzienlijke toename van blessures, zoals blijkt uit het aantal afwezigheden in de afgelopen jaren.

WSBK-weekenden zijn misschien nog zwaarder dan die van de MotoGP, met in elke ronde drie races - twee wedstrijden over de volledige afstand en een kortere sprint, die ook de startopstelling voor Race 2 bepaalt.

Miller kijkt echter uit naar de extra baantijd, in plaats van het als een punt van zorg te zien.

“Ik kijk daarnaar uit [drie races in een weekend]”, zei hij. “Ik hou van de [race]start. Ik hou van het [WSBK]-format; er wordt veel geracet. Je bent behoorlijk druk in het weekend, dus je zit niet veel stil. Dat is best fijn.”

Verder vooruitkijkend staat de 31-jarige er ook voor open om andere vormen van autosport te verkennen, waaronder racen op vier wielen, al noemde hij geen specifiek kampioenschap.

“Ik zou echt elke vorm van racen doen die er is. Ik hou van racen. Ik denk dat racen de beste vorm van sport is die er bestaat. Dus voor alles wat met autosport te maken heeft, zou ik me 100 procent aanmelden.”

Specifiek gevraagd of hij zou overwegen om de Dakar Rally aan te gaan, sloot Miller die mogelijkheid niet uit, maar gaf hij toe dat zijn huidige raceverplichtingen dat moeilijk zouden maken.

“Absoluut, maar helaas race ik op dit moment nog steeds. Zeker in de MotoGP is het onmogelijk om echt iets anders te doen dan op MotoGP-motoren racen”, zei hij. “Maar wie weet wat er in de toekomst kan gebeuren.”

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