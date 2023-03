Jack Miller: "KTM-motor minder fysiek dan de Ducati"

Het was voor Jack Miller flink wennen in Portugal. Na vijf jaar op de Ducati te hebben gereden, eerst voor Pramac en vervolgens twee jaar voor het fabrieksteam van de Italiaanse renstal, stapte de Australiër op de KTM voor de Grand Prix van Portugal op het circuit van Portimao. Deze overstap bleek geen slechte te zijn voor de viervoudig racewinnaar, die zich vooral vooraan liet zien. In de sprintrace kwam hij als vierde over de streep terwijl hij in de hoofdrace genoegen moest nemen met de zevende plek.

Het eerste raceweekend van 2023 bood Miller de kans om echt de verschillen te voelen tussen de Oostenrijkse en Italiaanse motor. "Om eerlijk te zijn vond ik hem minder fysiek dan de Ducati", geeft Miller aan. "De motor voelde nogal wendbaar. Mijn nek was een beetje stijf tegen het einde, maar dat is hier in Portimao altijd het geval. De eerste drie bochten gaan allemaal naar rechts, dus tegen de tijd dat je overschakelt naar de volgende bocht, probeer je deze te strekken."

Het goede resultaat kwam voor KTM, dat Millers teamgenoot Brad Binder twaalfde en zesde zag worden, als een verrassing nadat de testdagen allesbehalve geweldig verliepen. Het team leek tegen een achterstand aan te kijken, maar maakte indruk in het openingsweekend van het nieuwe MotoGP-seizoen. Miller sloot de vrijdag zelfs als snelste af en zette zijn KTM in de kwalificatie op de vijfde plek neer.

KTM zal de komende races ontdekken of het de vorm van Portugal kan vasthouden, of dat het gat naar de concurrentie toch groter is dan gedacht. In Portugal zat het veld immers dicht bij elkaar omdat de MotoGP daar twee dagen had getest. Toch gelooft Miller dat KTM de komende races zal profiteren van de goede afstelling van de RC16 op Portimao.

"We hebben op het gebied van elektronica en strategie stappen gezet. Ons plan voor deze Grand Prix was om de afstelling van de motor niet overhoop te gooien. Dat hadden we al gedaan en op de laatste dag [van de test] voelden we ons op ons gemak. Ons hoofdplan voor deze race was om de gebruikelijke dingen te doen, te spelen met de instellingen, de motor in een goede positie te brengen en ik moest zelf wennen aan de motor. Ik denk dat dat ons gelukt is. Ik hoop het, we zullen het niet weten totdat we er zijn, maar ik denk echt dat de strategie die we nu hebben, de manier waarop we de elektronica op zijn plaats hebben en de manier waarop het chassis werkt, dat dit goed kan uitpakken tijdens de komende evenementen."