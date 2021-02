Kritische twijfelaars nog steeds bron van motivatie voor Miller

Aan het eind van vorig seizoen verklaarde Miller dat hij een paar critici de mond gesnoerd had in zijn periode bij Pramac. In dienst van het Ducati-satellietteam scoorde hij negen podiums en werkte hij vorig jaar zijn beste seizoen af met een zevende plaats in de eindrangschikking als resultaat. Hij dwong daarnaast promotie af naar het fabrieksteam. Niettemin zijn mensen die hem bekritiseren nog steeds een bron van motivatie voor Miller. “Ja, dat is wel motivatie. Je moet iets vinden waardoor je gemotiveerd raakt en dit is voor mij nog steeds een belangrijke drijfveer”, zegt Miller op een vraag van Motorsport.com. “Er zijn nog steeds mensen die van alles zeggen, maar ik zal altijd mijn beste beentje voorzetten. Ik denk dat we door kunnen groeien en de resultaten steeds beter kunnen worden. En als dat gebeurt, komt het vanzelf goed.”

Miller is na Troy Bayliss (2003-2004) en Casey Stoner (2007-2010) de derde Australische rijder in dienst van het Ducati-fabrieksteam. Bayliss keerde als reserve nog eens terug in 2006 en won toen de Grand Prix van Valencia, Stoner is tot op heden de enige wereldkampioen van Ducati. Gevraagd of dat nog druk met zich meebrengt, laat Miller weten: “Het was voor mij in m’n jeugd heel inspirerend om gasten als Troy en Casey in deze kleuren te zien rijden, dat is waarom het voor mij altijd extra speciaal is geweest. Zij waren idolen voor mij. Die druk kun je alleen jezelf opleggen, ik ben zelf mijn grootste criticaster. Ik zet mezelf wat dat betreft al genoeg onder druk, ik hoef er dus niet naar te zoeken. Ik denk daarom ook dat het geen extra druk geeft. Het zijn fantastische rijders en ik doe mijn best, natuurlijk wil ik ook op dat niveau staan. De tijd zal het leren.”