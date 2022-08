Miller kritisch op Martin: “Waar wilde hij heen?”

Jorge Martin kwam bij het ingaan van de laatste ronde naast Jack Miller op start-finish. Hij remde iets later om de derde plek over te nemen, maar had te veel snelheid en ging onderuit. Miller remde wel op het voor hem vertrouwde punt en haalde de bocht én de derde plek, zijn vijfde podium van het seizoen. Miller, zelf ook niet vies van een mooie inhaalactie, sprak na de race schande van de wanhoopspoging die Martin deed. “Ik weet niet waar hij heen wilde toen hij me inhaalde, maar hij ging waar hij hoorde”, zei Miller.

Hij vervolgde: “Fabio maakte gebruik van mijn zwakke punt en pakte me in de chicane, Martin deed iets waarvan ik niet begreep wat hij ermee wilde bereiken. Ik zag hem in de eerste bocht komen, probeerde de bocht normaal aan te snijden, maar wist ook niet waar ik zou eindigen.” Miller kwam Martin ook tijdens de Britse Grand Prix al tegen: “Het was vergelijkbaar met de actie op Silverstone. Ik weet niet of hij me wilde inhalen of me gewoon van de baan wilde maaien. Inhalen is prima, maar dan moet je dat wel met het doel doen om op de baan te blijven. Dat is het belangrijkste. Het is nu twee keer misgegaan.”

“Wilde niet weer vierde worden”

Martin reageerde nuchter toen hij gevraagd werd naar de valpartij. “Ik crashte, maar ik moest proberen om het podium te halen. Ik wilde er niet nog een ronde achter rijden en genoegen nemen met de vierde plek. Ik ging liever onderuit dan dat ik weer vierde zou worden.” De Pramac Ducati-rijder heeft naar eigen zeggen een goed weekend afgewerkt en meer snelheid gevonden met de motor. Dat ontbrak begin dit seizoen nogal aan toen Martin het nieuwste materiaal van Ducati onder zijn achterwerk kreeg. “Het was over het algemeen een heel goed weekend, dit is een teken dat we steeds sneller worden.”

Ducati neemt naar verwachting voor de Grand Prix van Misano een beslissing over wie volgend seizoen de plek naast Francesco Bagnaia bij het fabrieksteam gaat invullen. Martin heeft zichzelf met de actie in de laatste ronde van de Oostenrijkse GP geen dienst bewezen. Enea Bastianini, de andere kandidaat, haalde de finish zondag ook niet al kwam dat door een technisch probleem.