Miller kraakt aanpassing MotoGP-schema Qatar: "Het is een grap"

Nadat het vrijdag tijdens de tweede Moto3-training in Qatar begon te regenen, besloot de MotoGP om de insteek van de tweede oefensessie te veranderen. Normaal plaatsen de tien snelste rijders in de zestig minuten durende sessie zich rechtstreeks voor Q2, maar door de regen werd besloten om de sessie niet mee te laten tellen voor het samenstellen van de kwalificatiegroepen. Dat moment werd uitgesteld tot zaterdag tijdens de training die normaal als de tweede vrije training door het leven zou gaan. De rijders staan daardoor voor een uitdagende zaterdag, want direct na de training volgt de kwalificatie al. Later op de dag volgt ook de eerste sprintrace van het seizoen.

Het Lusail International Circuit bleef tot het einde van de tweede vrijdagtraining van de MotoGP behoorlijk nat en dus kampten de rijders ook met verminderd zicht door spray. Dat gold ook voor Jack Miller, al vond de Australiër - een begenadigde regenrijder - dat de omstandigheden goed genoeg waren om wél voor een snelle tijd te gaan. Hij zette ook zijn vraagtekens achter het besluit om de verdeling van plekken in Q2 uit te stellen tot zaterdag. "Het was nat. De omstandigheden waren zoals ze waren. Het is een grap dat de regels, de strategie en het hele verdomde weekend veranderd blijven worden", zei een geïrriteerde Miller. "Het was onnodig. We zijn rijders en we worden betaald om met de omstandigheden om te gaan, niet om te klagen zodra het regent of waait."

Miller kreeg bijval van Marc Márquez, die de natte training afsloot met de snelste tijd van het gezelschap. De zesvoudig MotoGP-kampioen stelde dat de grote uitloopstroken in Lusail voor extra veiligheid zorgen bij regenachtige omstandigheden. "We hadden een meeting en we hebben gestemd. Ik stemde op het behouden van het normale schema, want ik vind dat het veilig is zodra ze ons de baan op sturen. En als het veilig is, kunnen we een time attack doen", stelt Márquez. "We kregen toestemming om in natte omstandigheden te rijden. Op dit circuit zijn enorme uitloopstroken en als het glibberiger wordt, ga je langzamer. Is het minder glad, dan ga je sneller. Uiteindelijk is er gestemd en respecteer ik het besluit, maar ik was het er niet mee eens."

Bagnaia vindt omstandigheden niet veilig genoeg voor race

Een van de rijders die voor de verandering van het schema stemde, was regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia. De Ducati-rijder meldde na afloop van de natte training dat hij amper zicht had zodra hij achter andere rijders reed en dat het moeilijk zou worden om te racen als het op zaterdag of zondag opnieuw zou regenen. "Het ding is dat je compleet verblind bent als je achter iemand rijdt - en dat was zo toen ik drie bochten achter iemand zat", legde Bagnaia uit. "Dus als je achter tien motoren zit, wordt het denk ik een enorm probleem. Of we hebben vijftien tear-offs nodig zoals in de motorcross, of het wordt een probleem. Dat is iets wat we in de veiligheidscommissie moeten bespreken."

Aleix Espargaró liet zich in het verleden vaak zien als een voorvechter van veiligheid in de MotoGP. Hij sloot zich echter niet aan bij de bevindingen van Bagnaia over een eventuele race in de regen. "Ik verwachtte dat het veel minder was, maar het was niet zo slecht. Op sommige punten was het lastig te achterhalen of er veel water op de baan lag", zei de Aprilia-rijder, die de omstandigheden veilig genoeg vond om te kunnen racen. "Er zijn ook andere circuits waar het asfalt heel donker is en waar dit lastig te achterhalen is. Het is dus geen probleem. Hopelijk regent het niet meer in de woestijn, maar als dat wel gebeurt, dan kunnen we hier gewoon racen."