Miller klaar om Ducati naar de titel ‘te gidsen’

Miller kwam in 2018 bij Ducati, nadat hij de jaren ervoor bij Marc VDS had gereden. Zijn grootste succes kwam toen hij in 2016 de Dutch TT op zijn naam schreef, maar vorig jaar werkte Miller ook een ijzersterk seizoen af. Hij stond vijf keer op het podium en eindigde op de negende plaats in het klassement. Na het veiligstellen van zijn zitje verklaarde Miller dat Ducati in hem een uitdager van zesvoudig MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez ziet.

“Ik voel me thuis bij Ducati”, zegt Miller in gesprek met Sky Italia. “Het is een eer dat ik in het rood mag racen. Het heeft veel tijd en inzet gekost, maar ik ben ontspannen nu ik daadwerkelijk getekend heb. Ik denk dat ik er klaar voor ben om het team te helpen en titelkandidaat te worden.” Hij vervolgde: “In recente jaren heb ik veel ervaring opgedaan en ik ben er klaar voor. Daar ben ik zeker van. Ik heb veel ervaring in de MotoGP. Marquez stapte op en won meteen een wereldtitel bij zijn debuut [in 2013], dat was uitzonderlijk. Ik denk dat ik op dezelfde route zit, al heeft het wat langer geduurd.”

Ducati heeft sinds het succes van Casey Stoner in 2007 geen wereldtitel meer veroverd, hoewel Andrea Dovizioso de afgelopen drie seizoenen als vicekampioen eindigde. Het is nog niet duidelijk wie de man op de tweede fiets van de Desmosedici wordt, maar het heeft er alle schijn van dat Dovizioso blijft. De gesprekken over een nieuw contract verlopen stroef, omdat Ducati de grote salarissen in wil perken als gevolg van de coronacrisis.

De plek van Miller bij Pramac wordt volgend jaar ingenomen door KTM Moto2-rijder Jorge Martin, Motorsport.com kon vorige maand al melden dat de Spanjaard tot een deal is gekomen. Francesco Bagnaia blijft naar verwachting ook bij dat team, ondanks geruchten over een mogelijke overstap van Johann Zarco.

Met medewerking van German Garcia Casanova