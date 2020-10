Miller kampte al in warm-up van Franse GP met motorprobleem

Miller werkte op het Bugatti Circuit een indrukwekkend weekend af. In de half natte omstandigheden op vrijdag excelleerde de Australiër en in de kwalificatie eindigde hij als tweede achter WK-leider Fabio Quartararo. Toen het kort voor de start van de race ook begon te regenen, werd Miller gezien als topfavoriet voor de wedstrijd. In de negentiende ronde sloeg het noodlot echter toe voor Miller, die met een rokende en snokkende krachtbron stilviel.

“We hadden een probleem met het motorblok”, verklaarde een aangeslagen Miller na afloop in gesprek met MotoGP.com. “Dat werd in de warm-up al duidelijk. We hebben de andere motor gekozen voor de race, maar die stond klaar met een droge afstelling. Toen kwam de regen en toen moest ik wel op de andere motor stoppen. Met het compacte tijdschema hadden we geen kans om nog een motor te wisselen. We zijn op hoop van zegen aan de race begonnen. Helaas kwam het probleem weer terug. Ze zullen de motor nu weer naar de fabriek moeten sturen zodat we kunnen begrijpen wat er aan de hand was. Het was zo’n dag.

Miller zat op dat moment vol in het gevecht om de leiding in de wedstrijd. Bij Chemin aux Boeufs reed hij samen met Andrea Dovizioso, Alex Rins en de latere racewinnaar Danilo Petrucci op hetzelfde stukje asfalt en leek het spel op de wagen. Niets bleek minder waar. Toen Miller zijn een plekje prijsgaf omdat hij even daarvoor de chicane afgesneden had, bleek de krachtbron van de GP20 al te haperen. “Het was toen al mis, ik was al een beetje aan het worstelen met de snelheid. Rins passeerde me op het rechte stuk, hij remde iets te laat. Ik ging buiten de baan en dacht dat het een elektronisch probleem was. Ik had best wat last van wielspin op de rechte stukken en koos voor een andere motorsetting. Ik ging vroeg in de race al naar ‘Map C’ om de band te sparen op de rechte stukken. Ik dacht gewoon dat de traction control haperde en ging terug naar een andere setting. Ik reed nog wat ronden, maar de snelheid was weg en het onvermijdelijke gebeurde.”