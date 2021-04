Miller eindigde zondag op de negende positie tijdens de tweede race van het seizoen 2021 in Qatar, nadat hij in de slotfase van de race kampte met een opgepompte arm. Na de race erkende hij dat hij een operatie aan zijn arm niet wilde uitsluiten en daar is het dus ook daadwerkelijk van gekomen. Dinsdagavond ging de Australiër onder het mes bij de bekende MotoGP-arts Dr. Xavier Mir en zijn team in het universitaire ziekenhuis van Dexeus in Barcelona. Ducati maakte bekend dat de operatie succesvol is verlopen en dat hij nadien 24 uur in het ziekenhuis moet blijven voor hij aan zijn revalidatie begint.

Zelf heeft Miller er vertrouwen in dat hij volgende week aan de start kan verschijnen tijdens de derde MotoGP-race van het seizoen in Portugal. “Het was een korte operatie en het is goed verlopen. Ik kan niet wachten om te beginnen met het herstel, want er zijn nog tien dagen te gaan voor de volgende Grand Prix op Portimao”, reageerde Miller na afloop van de ingreep. “Als mijn herstel normaal verloopt, zal ik in Portugal terugkeren op de baan, ook als ik nog niet voor honderd procent fit ben. Ik wil Dr. Mir en zijn hele team bij het Dexeus-ziekenhuis bedanken voor hun beschikbaarheid en de zorg die ze mij gegeven hebben.”

Miller, die na de twee races in Qatar de negende positie bezet in het kampioenschap, was niet de enige rijder die na afloop van de GP van Doha onder het mes ging. Iker Lecuona had in het Midden-Oosten last van hetzelfde kwetsuur als Miller. De Tech3 KTM-rijder werd dinsdag geopereerd in Valencia, waarna hij via social media liet weten dat alles goed is verlopen. “Ik ben heel blij, de operatie was volledig naar tevredenheid verlopen. Dank voor Dr. Eduardo Sanchez Alepuz en zijn team voor de zorg die ik heb ontvangen bij het IMED-ziekenhuis van Valencia.”

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images