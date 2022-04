Aan de achterkant van de machine beschikken alle fabrikanten in de topklasse van de motorsport inmiddels over een apparaat om de rijhoogte onderweg aan te passen. Dit geeft op de rechte stukken voordelen op het gebied van tractie en topsnelheid. Ducati kwam eerder dit jaar tijdens de wintertests met een nieuw apparaat waarmee ook de voorkant van de machine verder naar beneden gebracht kan worden. Het was voor de andere fabrikanten het moment om op de rem te trappen. Na koortsachtig overleg ging Ducati niet overstag, maar werd een middenweg gevonden. Het apparaat aan de voorkant mag dit seizoen nog gebruikt worden, maar vanaf 2023 is het afgelopen.

Dat is voor Jack Miller, die het apparaat overigens niet gebruikte in Mandalika, een trap tegen het zere been. “Ik vind het niet eerlijk, of we het nu gebruiken of niet. Dat maakt niet uit”, zegt Miller. “Het lijkt erop dat de andere fabrikanten… Ducati heeft veel geld en tijd besteed aan het ontwikkelen van dit seizoen, we hebben geprobeerd om het goed werkend te krijgen. We hebben het. Als je dat doet, kun je andere delen van de motor minder goed ontwikkelen omdat daar simpelweg niet genoeg tijd en energie voor is. Uiteindelijk moet je toch een keuze maken wat je wilt ontwikkelen.”

Miller vindt het gek dat het aan de achterkant wel geoorloofd is omdat de andere teams het ook hebben, maar dat de voorkant niet geaccepteerd wordt. “De teams wilden in het begin ook niet aan de achterkant ontwikkelen, maar ze moesten wel of accepteren dat ze achter ons zouden rijden. Nu heeft iedereen het en willen ze het houden. Het is niet eerlijk, het is toch raar dat ze de ene regel kunnen kiezen om iets in de ban te doen. Ik vind het niet logisch en ben het er niet mee eens. Het is totale willekeur. We hebben het nu eenmaal en of we het wel of niet gebruiken, dat is aan ons. We hebben gewerkt om het te hebben, de anderen mogen proberen hetzelfde te doen. Dat is aan hen, maar je zou niet aan een team moeten vertellen wat ze wel of niet kunnen doen. Het is binnen de regels, dus maak er dan niet speciaal een extra regel van.”

In Mandalika hadden alleen Pramac Ducati-rijders Jorge Martin en Johann Zarco nog een machine met het apparaat. “Het is gewoon jammer dat we er zoveel tijd aan hebben besteed om het werkend te krijgen, die tijd hadden we ook kunnen voor andere dingen om een betere basis te krijgen”, zegt Martin. “Maar het is zoals het is. In Indonesië heb ik zonder gereden en daar reed ik naar de tweede plek in de kwalificatie. Ik denk niet dat het ons hindert in de toekomst, maar is het wel jammer.”