Beide Japanse merken hebben het in 2023 lastig. Yamaha scoorde slechts één podium in de eerste zeven races en de overwinning van Honda’s Alex Rins bleek achteraf ook een eenmalige uitschieter te zijn. Daarentegen doen de Europese leveranciers het een stuk beter. Ducati is in 2023 wederom de absolute favoriet, gevolgd door KTM en Aprilia. De Duitse Grand Prix was een nieuw dieptepunt voor Honda, dat twee rijders miste vanwege blessures. Marc Marquez crashte op de Sachsenring maar liefst vijf keer, waardoor ook hij zondag vanaf de zijlijn moest toekijken.

Harde woorden vanuit kamp-Miller

KTM-coureur Jack Miller wordt na de race in Duitsland – die hij afsloot op een zesde plaats – gevraagd naar zijn rivalen. De Australiër hekelt de houding van de andere teams en rijders en komt met een aantal harde uitspraken. “Wij zijn de enigen die niet klagen over onze motorfiets, we proberen er iets aan te veranderen om het beter te maken”, vertelt hij.

“Iedereen gedraagt zich als een klein kind en zegt ‘mijn motor is shit’. Zo simpel is het. Waarom zijn ze zo slecht? Omdat ze 99 procent van hun engineers hebben weggestuurd om andere engineers binnen te halen. Nu hebben ze het voor zichzelf verpest en kunnen ze het niet eens een ronde volhouden. Het is hun eigen schuld. Iedereen klaagt steen en been over hun eigen fiets, maar niemand wil er wat aan doen. Hou je bek en ga aan het werk. Je wordt betaald om te rijden, niet om een verdomde prinses te zijn en te zeuren over je motor.”

Het is niet helemaal duidelijk naar wie Miller refereert. Het zijn echter niet hele accurate uitspraken als de KTM-rijder het heeft over Marquez, aangezien de Spanjaard enkel teamleider Santi Hernandez en hoofdmonteur Carlos Linan vanuit Moto2 heeft gehaald.

Miller leidde de Duitse GP kortstondig in de openingsronde van de race, maar een moment in bocht elf zag hem terugvallen tot plek vier. Niet in staat om terug te komen, eindigde de 28-jarige coureur uiteindelijk op een zesde plaats, achter vijf Ducati-motoren. Volgens Miller komt KTM vooral in de beginfase van de race veel snelheid tekort ten opzichte van de Italiaanse motorproducent. “Ik was maximaal aan het pushen, had een moment en kwam in de groep vast te zitten”, vertelt hij over zijn start. “We hadden het hele weekend een degelijke pace, maar ik mis een klein beetje topsnelheid. We zaten er dichter bij dan in Mugello, maar vooral in de openingsronden missen we een paar tienden hier en daar. Die Ducati’s zijn in staat om net wat extra pace te vinden om de voorsprong veilig te stellen. Onze pace is wat consistenter. Het is niet slecht, maar vooral tijdens het begin van de race ook niet heel goed.”