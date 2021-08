Jack Miller kende geen geweldige start van de Grand Prix van Stiermarken maar kreeg een tweede kans toen de race werd stilgelegd na de heftige crash van Dani Pedrosa en Lorenzo Savadori. De Australiër kwam bij de herkansing veel beter weg, voerde het veld in de eerste vier ronden aan, maar zakte vervolgens ietwat weg. Met MotoGP-leider Fabio Quartararo knokte Miller voor de laatste podiumplaats. Enkele ronden voor het einde ging de Australiër onderuit en dus scoorde hij voor de tweede opeenvolgende maal geen punten. Daarmee verspeelde hij eigenhandig zijn titelkansen. Momenteel staat de Ducati-man op 72 punten van Quartararo.

“De tweede race voelde goed, alles was oké”, blikt Miller terug. “Ik had wat problemen met de grip op de rechter zijkant, maar ik voelde me goed en kon pushen zoals ik wilde. Ik kon mijn eigen pace rijden en het ging lekker. Fabio kwam me voorbij, sloeg een klein gaatje. Hij zakte vervolgens weer wat terug waardoor ik hem kon bijhalen. Het was gewoon lastig, ik had het moeilijk in de bochten. Ik moest proberen om zo dicht mogelijk bij hem te komen om hem op het rechte stuk te passeren. Alles voelde normaal. Ik voelde me lekker in de derde sector en vergde blijkbaar net wat te veel van de voorkant, die schoof opeens onder me vandaan. Deze doet echt wel even pijn want ik had een podiumplaats in de tas. Ik heb het vergooid. Dus ik ben zeer teleurgesteld in mezelf, het spijt me voor het team en we proberen de boel weer op te pakken en volgend weekend sterker voor de dag te komen.”

Bagnaia kan geen potten breken

Teamgenoot Francesco Bagnaia kwam als tiende over de meet, maar werd teruggezet naar de elfde plaats vanwege het overschrijden van de track limits. Op de vraag wat er in de tweede race gebeurde, antwoordt hij: “Ik heb werkelijk geen flauw idee. In het eerste deel was ik heel sterk, het gevoel was het geheel weekend al ongelofelijk goed. Bij de herstart werkte de achterkant niet meer zoals in het eerste deel. Ik ben er niet blij mee, we moeten achterhalen waardoor dat komt. Het is niet fair om te zeggen dat de achterband niet werkte want dat weten we niet. Het punt is dat we in het eerste deel van de eerste race heel sterk waren en alles werkte zoals eerder in het weekend. In het tweede deel werkte niets meer. Het enige dat beter werkte was de hardere voorband dus ik heb geen idee.”