De weergoden in Japan waren de MotoGP-coureurs zondag gunstig gezind. Na alle regenbuien van zaterdag scheen bij de race weer de zon en was de temperatuur gestegen naar 22 graden Celsius. Voor de nummer drie in het WK Aleix Espargaro begon de wedstrijd desalniettemin dramatisch. De Spanjaard, zesde op de grid, werd in de opwarmronde geconfronteerd met technische problemen. Hij stuurde zijn Aprilia voor de start hoofdschuddend naar de pits. Met zijn reservemotor sloot Epargaro, nadat iedereen was vertrokken, achteraan aan.

Bij de start van de race over 24 ronden leek Marc Marquez een sensationele pole-position - zijn eerste in drie jaar - te verzilveren, maar het lukte Brad Binder om de KTM bij de eerste bocht voor de Honda en de Ducati van Johann Zarco (tweede in de opstelling) te krijgen. Binder, vertrokken vanaf P3, moest een paar bochten verder de koppositie afstaan aan Jorge Martin, die van de vijfde plaats naar voren was gestoven. Titelrivalen Fabio Quartararo en Francesco Bagnaia zaten bij de eerste doorkomst nog op hun teleurstellende vertrekplaatsen: negende en twaalfde.

De van P7 begonnen Jack Miller kende een sterke openingsfase. De fabrieksrijder van Ducati beroofde Marquez in de eerste ronde van de derde plek om in de vierde omloop ook Martin af te troeven. Miller was ontketend, verbeterde meerdere keren de snelste raceronde en wist zo in een paar ronden tijd een voorsprong van bijna twee seconden op te bouwen. Tweede man Martin had op zijn beurt een marge van drie tellen naar een groepje met KTM-piloten Binder en Miguel Oliveira en Marquez.

Quartararo en Bagnaia waren in de eerste helft niet bij machte om naar voren te komen. Na twaalf ronden lag titelverdediger Quartararo met zijn Yamaha op de achtste plek. Ducatist Bagnaia was niet verder gekomen dan de tiende positie. Tussen de beide titelrivalen reed Enea Bastianini, de winnaar van de vorige race in Aragon en vertrokken vanaf P15.

Met nog vijf ronden voor de boeg was het beeld niet veel veranderd. Miller had inmiddels een voorsprong van vijf seconden. Martin en Binder lagen nog steeds tweede en derde. Quartararo, Bastianini en Bagnaia knokten voor de achtste positie. Binder voerde in de slotfase de druk op bij Martin en wist de Spanjaard zijn tweede plaats te ontnemen. Bagnaia probeerde in de laatste ronde Quartararo in te halen, maar er bleek geen gat te zijn en de Italiaan gleed onderuit.

Miller had geen idee wat er achter hem allemaal aan de hand was. Hij finishte met een voorsprong van dik drie seconden op Binder als eerste. Voor de Australiër was het zijn eerste zege van het seizoen. Binder mocht voor de tweede keer dit jaar naar het podium, na ook een tweede plaats bij de seizoensopener in Qatar. Pole-man Marquez versloeg in de eindfase Oliveira voor de vierde plek. Luca Marini werd zesde, gevolgd door Maverick Vinales, Quartararo en Bastianini. Marco Bezzecchi maakte de top-tien vol. Zarco kwam niet verder dan P11. Gedesillusioneerd finishte Aleix Espargaro als zestiende, achter onder meer Cal Crutchlow.

De geblesseerde Takaaki Nakagami werd voor eigen publiek twintigste en laatste, op veertien seconden van voorlaatste man Remy Gardner. Ook voor de twee andere thuisrijders eindigde hun race in tranen. Honda-wildcarddeelnemer Tetsuta Nagashima moest na tien ronden opgeven. Suzuki's Takuya Tsuda, vervanger van de geblesseerde Joan Mir, zag zijn machine in de twaalfde omloop in brand vliegen en wist net op tijd de motor langs de kant parkeren. De andere Suzuki in handen van Alex Rins gaf na vijftien ronden op met technische problemen. Ook Darryn Binder haalde de eindstreep niet, door een crash.

In de stand voor het wereldkampioenschap leidt Quartararo met 219 punten. Bagnaia heeft met 201 punten nu achttien punten achterstand. Aleix Espargaro staat derde met 194 punten. Daarachter volgen Bastianini (170), Miller (159) en Brad Binder (148). De volgende race is de Grand Prix van Thailand op 2 oktober.

Uitslag: MotoGP Grand Prix van Japan