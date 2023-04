Jack Miller had een uitstekende start op het Circuit of the Americas, waar hij van de tiende startplek vertrok maar na de eerste ronde al op de derde plaats te vinden was, achter Francesco Bagnaia, die later van de leidende positie crashte, en Alex Rins, die er met de zege vandoor ging. De Australiër had een goed tempo te pakken en leek zich te kunnen meten met de Ducati en Honda, maar in ronde 7 van 20 ging hij in bocht 7 onderuit.

Zo bleef het voor Miller en KTM slechts een vraag wat er mogelijk was geweest als hij de race had uitgereden. De 28-jarige rijder uit Townsville is ervan overtuigd dat hij, mede door het goede bandenmanagement van de KTM, voor de zege had kunnen gaan. "Ik heb oprecht het gevoel dat een zege mogelijk was, dankzij de manier waarop dit ding de achterbanden [goed houdt]", zei Miller na afloop van de race. "Die andere jongens trokken in het begin met name in de lange rechter doordraaier weg. Zij gaven flink gas en pushten hun achterband enorm, terwijl ik het voorzichtig aanpakte, gedeeltelijk gas gaf, een krappere lijn aanhield en tot het einde wachtte [om het gas te openen] om de volgende bocht in te gaan."

"Ik kon zien dat ze daar in het begin een gaatje trokken", voegt Miller toe. "Na vijf ronden werkte dat niet meer voor ze en begon ik weer wat terug te winnen in die sector. Ik heb het gevoel dat we een goede kans maakten. Maar dat zeggen we allemaal zodra we in de grindbak liggen na een paar ronden, of niet dan?"

Miller stelt dat zijn motor prima werkte, maar dat een wat krappere lijn in bocht 6 de uiteindelijke boosdoener was. "De enige sector waar ik me op mijn gemak voelde, was de tweede sector. Ik kon daar elke ronde tijd goedmaken en ik zat net in het ritme en had mijn enginemap twee ronden ervoor aangepast. Ik voelde me er op mijn gemak mee, maar had ook het gevoel dat de andere jongens wat dichterbij kwamen. Hun tempo werd wat beter en de banden kwamen op het punt dat we erop moesten letten. Ik heb naar de data gekeken en hield in bocht 6 en wat krappere lijn aan toen ik [van richting voor bocht 7] veranderde."

Hij hield vervolgens even in omdat hij wijder uitkwam. "Dat belastte de achterband en toen deze weer minder belast werd, ging dat iets meer naar de voorkant. Het was een klein beetje, maar meer heb je er hier niet voor nodig. Toen het eenmaal gebeurde hield ik het nog even met elleboog, maar er was geen redden aan", aldus Miller.