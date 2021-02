Miller moest drie keer onder het mes in winterperiode

Miller werd dinsdag als nieuwste aanwinst van het Ducati-fabrieksteam in de MotoGP gepresenteerd. Hij stond vorig seizoen vier keer op het podium en eindigde op de zevende plaats in het eindklassement. Na afloop van het seizoen werd er bij een operatie in Europa nog een schroef uit zijn been gehaald, doorgaans een routineklus. Na die ingreep mocht Miller naar Australië reizen waar hij na een verplichte quarantaine tijd door zou kunnen brengen met zijn familie. Maar dat liep toch even anders, onthulde hij dinsdag.

“Het been voelt goed nu”, begon Miller. “Zoals je weet moest ik veertien dagen in quarantaine na thuiskomst in Australië en ik zat uiteindelijk negentien dagen in quarantaine. Op de negende dag ontstond er een infectie in m’n been waardoor ik nog twee keer geopereerd moest worden. Mijn isolatieperiode was voorbij, maar toen zat ik dus nog langer vast. Het betekende dat ik van alle dagen dat ik thuis was maar liefst 19 in quarantaine heb gezeten en 28 dagen vrij ben geweest, maar nu voelt het perfect.”

De operatie heeft geen invloed gehad op de voorbereiding op het nieuwe seizoen, verklaarde hij. “Ik heb weer op de crossmotor gezeten en ik heb veel gefietst. Sinds ik weer in Europa ben, voelt alles weer normaal. Met het bot was niets aan de hand, maar de infectie was in de wond ontstaan. Dat moest schoongemaakt worden, meer niet. Ik weet niet hoe het kon gebeuren, het was niet ideaal maar het is opgelost. Het is beter dan het was. Ik kan weer zonder pijn hardlopen en dat voelt een stuk beter.”

Meer focus, weinig verandering

In zijn zevende MotoGP-seizoen werkt Miller dus voor het eerst samen met een fabrieksteam. Hij heeft crew-chief Cristhian Pupulin, zijn elektronica-engineer en een monteur mee kunnen nemen naar de hoofdmacht van Ducati. Gevraagd naar de veranderingen over het algemeen, zei hij: “Er is veel meer te doen, maar in de garage is de grootste verandering dat we meer mankracht hebben. Er zijn meer mensen die met mij werken, de focus ligt nu meer op mij. Het aanpassen op het team en het aanvliegen van de raceweekenden is wat dat betreft een beetje anders. Ik heb geluk dat ik die jongens mee kan nemen naar het team, wat dat betreft gaat er niet veel veranderen. Ik heb al een goede band met die jongens, ik ken ze. De laatste drie jaar hebben ze m’n muziek in de pitbox ernaast wel gehoord en ben al irritant geweest.”