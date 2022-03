Miller heeft geen boodschap aan 'lariekoek' over MotoGP-toekomst

Ducati heeft kopman Francesco Bagnaia voor de komende jaren vastgelegd na een sterke tweede seizoenshelft in 2021. Hij is daardoor tot het eind van 2024 verzekerd van een plek bij het team. Het huidige contract van Jack Miller, een eenjarige deal, loopt aan het eind van dit jaar af. De Australiër won vorig seizoen twee races in Jerez en Le Mans, maar stond aan het eind van de rit op 61 punten van Bagnaia op de vierde plek. Miller heeft een goede eerste fase van het seizoen nodig om kans te maken op contractverlenging, zeker met de sterke jongelingen die Ducati heeft met onder meer Jorge Martin en Enea Bastianini.

Miller heeft echter geen boodschap aan de ‘bullshit’ die journalisten produceren over zijn situatie. De aanpak van de coureur blijft onveranderd, laat hij weten: “Ik zit elk jaar in dezelfde situatie. Elk jaar rond deze tijd begint een journalist lariekoek te schrijven over de situatie, over mij, hoe ik mijn plek ga verliezen. Iedereen schrijft mij af. Het is weer hetzelfde liedje. Ik kan er niets aan doen, ik heb er geen controle over. Ik doe mijn best op de baan, ik houd mijn zitje of niet. Het is elk jaar dezelfde onzin waar ik mee te maken krijg. Ik begrijp niet waarom ik daar mee moet dealen en anderen niet? Maar ik accepteer het en ga gewoon door.”

Miller was vorig seizoen sterk tijdens de testdagen, maar de beginfase van het seizoen was een valse start. De coureur sprak recent uit dat hij ‘hongerig’ is en dat hij race voor race wil kijken hoe de vlag erbij hangt. Ducati-baas Paolo Ciabatti heeft recent toegegeven dat het mogelijk is om met coureurs te schuiven, aangezien Pramac Ducati ook volledige fabriekssteun heeft. Ciabatti gaf in hetzelfde gesprek overigens aan dat “we bij Ducati van Jack houden” en dat men enkele races de tijd neemt om na te denken over het tweede zitje.