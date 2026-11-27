MotoGP GP van Valencia

Jack Miller gebruikt niet-geracete Australian GP-livery alsnog bij MotoGP-afscheid

De Pramac Yamaha-rijder rijdt zijn laatste MotoGP-race in Valencia met een speciale livery en helm ter markering van het einde van zijn periode van 12 jaar in de koningsklasse

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 27 nov 2026, 09:20

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Jack Miller, Pramac Racing

Foto: Quinn Rooney / Getty Images

Jack Miller rijdt de MotoGP-finale van dit weekend in Valencia met een speciale livery, die hij vorige maand eigenlijk al bij zijn laatste optreden in de Grand Prix van Australië zou gebruiken.

De 31-jarige rijdt zondag met de nationale sportkleuren van Australië op zijn Pramac Yamaha, wanneer hij zijn periode van twaalf jaar in de koningsklasse afsluit.

De coureur uit Townsville had het opvallende goudblauwe kleurenschema vorige maand al op Phillip Island onthuld, samen met een bijpassend leren pak.

Doordat de Grand Prix van Australië daarna werd afgelast vanwege slecht zicht, kreeg Miller nooit de kans om met de livery te racen.

De viervoudig Grand Prix-winnaar had eerder al gehint op de mogelijkheid om de livery terug te laten keren. Voorafgaand aan het weekend in Valencia bevestigde hij bovendien dat hij ook een speciale helm draagt ter ere van zijn MotoGP-carrière.

“Ja, ik rijd zondag met de Phillip Island-livery, maar ik heb voor zondag ook een heel, heel, heel speciale helm. Daar zie je later nog meer van, maar het is iets waar ik ontzettend trots op ben”, zei Miller donderdag in Valencia.

Jack Miller, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Miller debuteerde in 2015 in de MotoGP binnen de satellietstructuur van Honda, waarna hij een jaar later zijn eerste zege boekte in de Dutch GP.

In 2018 stapte hij over naar Pramac, waarna hij promoveerde naar het fabrieksteam van Ducati naast Francesco Bagnaia.

Na drie overwinningen op de Desmosedici verhuisde Miller in 2023 naar KTM, maar op de RC16 lukte het hem niet om zijn eerdere resultaten te evenaren.

In zijn laatste twee MotoGP-seizoenen bij Pramac werd hij beperkt door de competitiviteit van het materiaal, maar zijn technische kennis en relatie met Yamaha krijgen in 2027 een vervolg met een fabriekscontract in WorldSBK.

Gevraagd waar hij in zijn tijd in de MotoGP het meest trots op is, zei Miller: “Ik denk dat ik me aan elke situatie kan aanpassen. Of het nu nat is, droog, een nieuwe motor, een oude motor, wat dan ook: binnen een dag - sterker nog, binnen een sessie - zit ik waar ik moet zitten. Ik kan me heel snel aan alles aanpassen. Ik ben blij met die twaalf jaar en kijk uit naar het volgende hoofdstuk.”

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GP van Valencia – donderdag, in foto’s





GP van Valencia – donderdag, in foto’s





GP van Valencia – donderdag, in foto’s





GP van Valencia – donderdag, in foto’s





GP van Valencia – donderdag, in foto’s





GP van Valencia – donderdag, in foto’s





GP van Valencia – donderdag, in foto’s





GP van Valencia – donderdag, in foto’s





GP van Valencia – donderdag, in foto’s





GP van Valencia – donderdag, in foto’s





GP van Valencia – donderdag, in foto’s





GP van Valencia – donderdag, in foto’s





GP van Valencia – donderdag, in foto’s





GP van Valencia – donderdag, in foto’s





GP van Valencia – donderdag, in foto’s





GP van Valencia – donderdag, in foto’s





GP van Valencia – donderdag, in foto’s





GP van Valencia – donderdag, in foto’s





GP van Valencia – donderdag, in foto’s





GP van Valencia – donderdag, in foto’s





GP van Valencia – donderdag, in foto’s





GP van Valencia – donderdag, in foto’s





GP van Valencia – donderdag, in foto’s





GP van Valencia – donderdag, in foto’s





GP van Valencia – donderdag, in foto’s





GP van Valencia – donderdag, in foto’s





GP van Valencia – donderdag, in foto’s





GP van Valencia – donderdag, in foto’s





GP van Valencia – donderdag, in foto’s





GP van Valencia – donderdag, in foto’s





GP van Valencia – donderdag, in foto’s





GP van Valencia – donderdag, in foto’s





GP van Valencia – donderdag, in foto’s





GP van Valencia – donderdag, in foto’s

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