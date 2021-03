Bagnaia blij met podium, Miller zoekt 7 seconden voor GP Doha

De Ducati’s begonnen zondagavond flitsend aan de Qatarese Grand Prix. De start van de GP21 was werkelijk fabelachtig waardoor Miller, teamgenoot Bagnaia en Pramac-rijders Johann Zarco en Jorge Martin het veld achter zich lieten in de eerste ronde. In het tweede deel van de race kwamen de Ducati-rijders echter in de problemen met de banden. Met name Miller zakte weg, ondanks dat hij in de openingsfase naar eigen zeggen ‘behoorlijk aan het managen’ was. Ook de topsnelheid van de Ducati’s viel tegen in het restant van de race, maar Miller is van mening dat dit geen grote rol speelde in zijn problematiek.

“De wind was niet ideaal, maar dat was hetzelfde voor iedereen”, aldus Miller. “Het was niet heel fijn, maar in de middag was het erger. Ik maakte echt een goede start en kon aan het begin wel redelijk mijn eigen tempo rijden. Met nog twaalf ronden tot het einde kwam [Maverick] Viñales voorbij en toen wilde ik het tempo ook opvoeren. Ik kon een paar rondjes 1.55-laag rijden en daarna kwam ik in de problemen. De achterband werkte niet meer in de bochten. Ik moest aan het begin de banden managen en dat heeft dus niet gewerkt. We moeten kijken wat de anderen beter gedaan hebben. Het is pas de eerste race van het seizoen, dat scheelt.

Bagnaia kreeg ongeveer met hetzelfde te maken, maar wist nog een podium uit het vuur te slepen. Op de streep was hij net rapper dan Joan Mir van Suzuki. “Ik heb veel risico genomen want ik zou niet tevreden geweest zijn zonder een podium”, verklaarde de jonge Italiaan. “Ik heb gepusht en heb risico genomen om Johann en Joan te volgen. Toen ik zag dat Joan te diep ging heb ik geprobeerd de exit te perfectioneren. Onze motor is bij het uitkomen van de bochten zo sterk en het was zodoende mogelijk hem in te halen.”

De negende plaats stemde Miller uiteraard niet tevreden. “We zitten in het fabrieksteam en we nemen geen genoegen met P9 als er veel meer mogelijk was. Het is beter dan niets, maar we moeten begrijpen wat er fout is gelopen en zorgen dat we het volgende week beter doen. We hebben hier nog een race, we kunnen analyseren en tot een oplossing komen. Ik voelde me goed, maar we staan op zeven seconden. De opdracht voor deze week is om zeven seconden te vinden.”