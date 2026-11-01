MotoGP GP van Maleisië

Jack Miller fel tegen Qatar GP: “Niemand wil gaan, we hebben onze mening heel duidelijk gemaakt”

Miller heeft duidelijk gemaakt dat hij niet naar Qatar wil reizen, waarmee hij de mening van de meerderheid van de grid vertolkt

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 1 nov 2026, 09:44

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Jack Miller, Pramac Racing

Foto: Asif Zubairi

Jack Miller zegt dat hij niet begrijpt waarom MotoGP doorgaat met de Grand Prix van Qatar, en stelt dat 19 van de 22 coureurs niet klaar zijn om aan de race deel te nemen.

De hele MotoGP heeft de afgelopen 10 dagen een reeks vergaderingen gehouden, waarbij het merendeel van het veld één lijn trok over het evenement op Losail dat voor 6-8 november gepland staat.

Het aanhoudende conflict in het Midden-Oosten heeft ernstige twijfels doen rijzen over de vraag of de race veilig kan doorgaan, terwijl de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten van dinsdag de situatie nog onvoorspelbaarder maken.

Maar ondanks de uiterste pogingen van de coureurs om de race te laten afgelasten, is MotoGP onbewogen gebleven over de situatie, nadat het garanties had gevraagd over de veiligheid van het paddockpersoneel.

Hoewel de meeste MotoGP-coureurs zich onthielden van publiek commentaar op het onderwerp, maakte Miller duidelijk dat hij zich ongemakkelijk voelde bij een reis naar Qatar onder de huidige geopolitieke omstandigheden.

“Ik wil niet gaan. Net als iedereen. We zijn met 19 die daar niet heen willen”, zei Miller.

“Ik vind niet dat we op die manier moeten racen. We hebben onze mening daarover heel duidelijk gemaakt. We zullen zien wat de beslissing is.

Jack Miller, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Als coureurs hebben we ons verenigd en het beste gedaan wat we konden, en zo goed mogelijk gedreigd met de munitie die we hebben. Niet alleen voor ons als coureurs, maar ook voor andere mensen in het kampioenschap. Als je met 50 procent van de paddock praat: niemand wil gaan. Ik begrijp niet waarom we dat moeten. Ik begrijp het niet.

“Ze zijn op dit moment veilig. Ik hou van Qatar. Maar de omliggende gebieden zijn het probleem dat we hebben. Helaas hebben de buren wat problemen. Er is daar veel onzekerheid om een wereldwijd evenement neer te zetten.

“We verbergen niet dat we om 10.55 uur rijden. We verbergen onze locatie niet, of het tijdstip waarop we op die locatie zullen zijn. Als iemand een voorbeeld wil stellen, doen wat ze dan ook doen…

“Zoals ik zei: ik wil niet gaan. In mijn hoofd ga ik nog steeds niet. We hebben ons punt gemaakt. Ons plan is heel duidelijk. Ik wacht af wat er gebeurt.”

Coureurs hebben garanties gevraagd aan MotoGP, waaronder een evacuatieplan voor het geval de situatie verslechtert, evenals verzekeringen voor leven, medische kosten en repatriëring.

Miller benadrukte dat de coureurs willen dat iemand aansprakelijkheid op zich neemt als het misgaat in Qatar: “Het belangrijkste voor ons als coureurs is aansprakelijkheid. Iemand moet aansprakelijk zijn.

“Als je wilt dat wij daarheen gaan: zet je naam eronder. Ik vind niet dat het onredelijk is om dat te vragen. Verzekering is één ding. En die komt van de staat Qatar, en dat is een enorme steun, niet alleen voor ons als coureurs, maar voor iedereen die daar werkt.

Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

“Maar dat is achteraf. Geloof je dat het veilig is dat wij daar zijn? Zet je naam eronder. Je zei dat je niet het gevoel hebt dat je nu een goede bent. Wat is er nodig om dat te veranderen?”

Motorsport.com meldde deze week dat MotoGP heeft gedreigd met sportieve en financiële sancties tegen coureurs die de ronde in Doha missen, waardoor zij mogelijk niet mogen deelnemen aan de laatste twee ronden van het kampioenschap in Qatar.

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“Ze kunnen ons vanuit elke hoek aanvallen. Zowel financieel als op sportief vlak, met onze licenties enzovoort”, zei Miller.

“En ook het team. [Teambaas] Paolo [Campinoti] is een goede vriend van me. Wil ik hem of zijn team schaden? Helemaal niet. Maar tegelijkertijd voelt het voor mij niet goed om het paard aan te sporen om te racen.

Hij voegde eraan toe: “Iedereen blijft me vragen wat we in godsnaam aan het doen zijn. Het is niet aan ons. Nogmaals. We zijn helaas een nummer in dit spel.”

“We zijn met 19, 20 man die behoorlijk stellig zijn. We willen niet gaan.”

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- Het Motorsport.com-team

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