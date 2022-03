Miller en Quartararo ruziën: "Hij nam onnodige risico's"

Jack Miller ging zondag in de openingsfase van de Indonesische Grand Prix voorbij aan Fabio Quartararo, die van pole vertrokken was. Quartararo kwam in de tweede bocht even in aanraking met Miller nadat de Yamaha-rijder bij het uitkomen van de laatste bocht een fout maakte. Miller lag lang op de tweede plaats, maar kon het tempo van racewinnaar Miguel Oliveira niet volgen en moest zelfs afhaken voor het podium. Quartararo kwam hem toen nogmaals voorbij, maar vooral het eerste moment zat Miller dwars.

“Ik stak hem gewoon voorbij en hij reed zijn motor zo tegen de zijkant van mijn been”, reageert Miller op een vraag van Motorsport.com. “Hij deed hetzelfde bij Johann en dat is niet echt nodig. Je hoeft niet richting het voorwiel van iemand te steken als die je net voorbij is. Daar wil ik best met hem over in gesprek, dit was niet de eerste keer. Je kunt mij inhalen, vind ik prima. Maar dat betekent niet dat je met je achterwiel voor mijn voorwiel kunt gaan, dat levert alleen maar ongelukken op. Dat is niet hoe het hoort en hij reed tegen mijn been aan. Ik had op dat moment zeker een beter racetempo. Ik kwam van de negende plaats op de grid en hij begon van pole, ik was sneller. Hij nam onnodige risico’s door tegen mijn been aan te rijden.”

Excuses van Quartararo? "In dit geval heb ik niets te zeggen"

Quartararo voelt zich niet geroepen meteen excuses aan te bieden bij de Ducati-coureur. “Het kan me niets schelen, echt waar. Hij is degene die in het verleden de agressieve acties maakte, ik vond mijn actie ook niet heel agressief”, reageert de wereldkampioen. “Ik had niet verwacht hem te raken en het was niet heel heftig, het was een minimale aanraking. Ik weet niet of hij het op televisie gezien heeft, maar dat had hij beter kunnen doen voor hij begint met praten. Ik deed niets verkeerd. Hij begon tegen mij te praten, maar ik verstond er geen zak van. Ik zag wel dat hij niet blij was. Ik heb voor mijn gevoel geen gekke dingen gedaan. Ik hoor graag van andere rijders of ik iets fout gedaan heb. Als ik een fout maak, zal ik mijn excuses aanbieden. Maar in dit geval heb ik niets te zeggen.”

Quartararo eindigde op de tweede plaats in de GP van Indonesië die gewonnen werd door Miguel Oliveira.