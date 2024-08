Miller geeft toe: Kansen op zitje in MotoGP 2025 slinken

Onlangs wist Motorsport.com al te melden dat Jack Miller door Ducati zou zijn benaderd, maar dan voor een zitje in het WK Superbikes. Het contract van de Australiër bij KTM loopt af en hij weet dat zijn plek ingenomen wordt door Pedro Acosta. Steeds meer zitjes worden vergeven voor het MotoGP-seizoen 2025, waardoor de 29-jarige Miller buiten de boot dreigt te vallen. In Groot-Brittannië, waar de MotoGP aan de tweede seizoenshelft begint, benadrukt Miller echter dat het allemaal geruchten zijn. "Op dit moment heb ik nog niks, geen contract."

Van Miller is bekend dat hij goed heeft geholpen bij de ontwikkeling van motoren, waaronder bij Ducati en KTM. Op dat vlak zou hij dus een aanwinst kunnen zijn voor fabrikanten als Honda en Yamaha, die moeite hebben om sterke prestaties neer te zetten en geholpen worden door het concessiesysteem. Miller heeft 'zeker' interesse in zo'n rol, maar hij benadrukt dat hij geen aanbod heeft gekregen. "Dat interesseert me allemaal. Daarom heb ik gezegd dat ik dit niet opgeef totdat alles getekend, verzegeld en afgeleverd is. Ik kan eerlijk delen dat mijn telefoon niet roodgloeiend staat. Ik probeer het van alle kanten aan te pakken. Maar soms zeg je dingen die mensen kwaad maken. Het is wat het is. Daarom heb ik mijn leven zo geleefd, dat is mijn hele carrière zo geweest. Ik ben het karakter dat ik ben. Dit is wat het is. Ik probeer te doen wat ik kan doen op de baan, want dat is uiteindelijk wat het meeste telt."

Niet opgeven

Miller staat er bovendien voor open om naar het WK Superbikes over te stappen, maar wil die optie nog niet overwegen zolang de MotoGP nog enkele ingangen biedt. Gevraagd of hij interesse heeft in het WK Superbikes, antwoordt Miller: "Natuurlijk, het niveau daar is fantastisch. Het is een gaaf kampioenschap. Uiteindelijk houd ik van racen en drie races per weekend, dat is best cool. Zeg nooit nooit. Ik heb absoluut het gevoel dat ik hier nog meer te bieden heb, maar we zullen het afwachten. Ik houd hoop tot alle deuren dicht zijn, maar eerlijk gezegd ziet het er niet goed uit. Dus we gaan ons best doen om iets voor elkaar te krijgen in de tweede seizoenshelft."

Duidelijk is dus dat Miller zich er niet zomaar bij wil neerleggen. "Natuurlijk komt aan al het goede een einde, maar het valt wat zwaarder wanneer dingen niet eindigen zoals jij dat wil - wat zelden gebeurt in een racesituatie - vooral met wat ik heb gegeven in de sport en wat ik voel dat ik moet geven aan de sport", legt de KTM-rijder uit. "Maar zoals gezegd, het is nooit voorbij tot het echt voorbij is. Het enige wat we kunnen doen, is proberen wat goede resultaten te behalen en hopelijk rinkelt mijn telefoon dan op een gegeven moment."