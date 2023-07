Miller: Eerste helft MotoGP-seizoen 2023 ongelofelijk voor KTM

KTM heeft in 2023 wederom een stap gezet richting de top van de MotoGP-ladder. Ducati is nog altijd de dominante kracht met zeven overwinningen in acht Grands Prix en de eerste plek in het kampioenschap voor constructeurs, maar daarachter volgt het Oostenrijkse merk al. Met name in de zaterdagse sprintraces komen Brad Binder en Jack Miller goed voor de dag, al scoren ze ook heel behoorlijk tijdens de races op zondag. In Spanje stonden beide rijders zelfs samen op het podium, vlak achter winnaar Francesco Bagnaia. Met Binder op de vierde plek in de WK-stand en Miller op de zevende stek kan geconcludeerd worden dat KTM een sterk eerste deel van 2023 heeft gedraaid.

Die conclusie wordt ook getrokken door Miller, die sinds begin dit jaar voor KTM uitkomt na vijf seizoenen in dienst van Ducati. "De eerste helft van het jaar is ongelofelijk geweest. Ieder weekend heeft er een motor meegestreden, ongeacht het ikzelf, Brad of zelfs Augusto [Fernandez] was", analyseert de Australiër de eerste helft van 2023. "We kunnen dus heel blij zijn met wat de motor doet. We gaan op volle kracht, volledig opgeladen en helemaal klaar voor de tweede seizoenshelft naar Silverstone."

Binder heeft inmiddels twee sprintraces op zijn naam geschreven en die klasseringen spelen een belangrijke rol in zijn vierde positie in de titelstrijd. Hij sluit zich aan bij de teksten van Miller over de competitiviteit van KTM in 2023. "We zijn iedere GP snel geweest. Als ik het niet was, dan was Jack het wel. Als je naar het bredere plaatje kijkt, hebben we op de meeste circuits een podium gepakt. Dat geeft ons vertrouwen in de aanloop naar de tweede helft van het jaar", verklaart de Zuid-Afrikaan, die door een verandering van de afstelling goede hoop heeft voor de tweede seizoenshelft. "In het laatste raceweekend [in Assen] had ik voor mijn gevoel de beste motor van het hele seizoen. Natuurlijk zijn er een paar kleine dingen die ik nog moet oplossen. Ik had moeite met het remmen en met een blokkerende voorkant, maar de jongens hebben iets gevonden dat helpt en dat is een gamechanger gebleken. Dat gaat op andere circuits veel meer verschil maken, dus ik ben benieuwd naar wat het volgende deel van het seizoen ons brengt."