Miller na eerste dag bij KTM: “Ging soepeler dan verwacht”

Jack Miller moest het afgelopen seizoen opnemen tegen Enea Bastianini en Jorge Martin voor een Ducati-zitje in 2023, maar voordat de beslissing viel had Miller besloten te vertrekken. Hij tekende een tweejarig contract bij KTM, waar hij komend seizoen de teamgenoot wordt van Brad Binder. Dinsdag, nog geen 48 uur na de laatste race in Valencia, begon de voorbereiding met de traditionele post-season test op het Circuit Ricardo Tormo. Miller mocht daar voor het eerst proeven aan de RC16, hij ging in de ochtend meteen met het 2023-concept van de machine de baan op.

“Om eerlijk te zijn verliep de aanpassing soepeler dan ik had verwacht”, zegt Miller tegen MotoGP.com. “Ik heb een hele lange tijd op een andere motor gereden, maar ik voelde me vrij snel comfortabel en heb de rest van de dag met de machine kunnen spelen. Ik voelde me aan het eind van de relatief comfortabel. Ik ben blij hoe we het afgesloten hebben, al heb ik nu echt een aanval op een snelle tijd kunnen doen. Ik heb mijn beste tijd gereden op de mediums, we hadden geen softs meer aan het eind van de dag. Ik had dolgraag een paar rondjes op volle toeren gedraaid, maar ik ben desondanks heel tevreden.”

Het was de enige testdag voor Miller tot de start van de wintertest in Sepang, begin februari volgend jaar. Een goede testdag in Valencia was daardoor van groot belang, zeker omdat er steeds minder tijd is om te testen. “Het is fijn dat we de komende tijd wat meer vrij hebben, dat we het even kunnen loslaten en kunnen nadenken over wat het nieuwe seizoen gaat brengen. We moeten op deze manier blijven werken, elke dag leren wat we kunnen verbeteren. Gelukkig zijn we vandaag blijven zitten, hebben we veel ervaring opgedaan. Het was belangrijk om veel te leren tijdens deze dag voordat we twee maanden vrij hebben. Dat is zeker cruciaal.”

Veel Ducati-personeel in dienst bij KTM

In het spoor van Miller zijn verschillende teamleden hem gevolgd naar KTM, het team dat sowieso veel geld spendeert aan het huren van goed personeel. Cristhian Pupulin, bij Ducati al jaren de crew-chief van Miller, heeft ook de overstap gemaakt naar KTM. Verder is Andrea Giribuola, de succesvolle voormalig crew-chief van Andrea Dovizioso en afgelopen seizoen de hoofdmonteur van Enea Bastianini, in een nieuwe rol als technisch manager overgestapt naar de Oostenrijkse fabrikant. Eerder werd voormalig Pramac Ducati-teammanager Francesco Guidotti aangesteld als de nieuwe voorman van het fabrieksteam, Fabio Sterlacchini is ook een man uit de Ducati-renstal. Hij werd begin dit jaar technisch directeur.