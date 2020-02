Miller reed in Thailand al met verstelbare rijhoogte op Ducati

Ducati introduceerde vorig seizoen een zogenaamd ‘holeshot device’, waarmee een rijder de mogelijkheid heeft om de achterkant van de motor lager te zetten bij de start. Een evolutie van dat systeem werd vorig jaar op Sepang al gespot door Alex Rins, die claimde dat de rijhoogte van de Ducati lager was bij het opkomen van de rechte stukken. Zaterdag verschenen er op de officiële website van de MotoGP beelden waaruit bleek dat Ducati opnieuw met de verstelbare rijhoogte van de machine aan het experimenteren was. Teambaas Davide Tardozzi gaf later toe dat Ducati daar inderdaad mee bezig was.

Na de tweede dag van de pre-season test in Qatar gaf Miller meer informatie prijs over de functionaliteit van het systeem en onthulde hij dat het ook de reden was dat zijn motor vorig seizoen stilviel op de startopstelling voor de Thaise Grand Prix. “Alles wat ik erover ga zeggen is dat ik het al sinds vorig jaar in Thailand heb. Het is bewezen dat het werkt”, zei Miller. Gevraagd of het systeem moeilijk te gebruiken is, voegde hij toe: “Wat gebeurde er vorig jaar in Thailand? Herinner je je dat nog? Het is niet eenvoudig, zeker niet. Mensen zeiden tegen me: ‘Man, waarom liet je de motor daar afslaan?’ Maar ik kon niet zeggen waarom het gebeurde.”

Hij vervolgde: “Ik moest ongeveer 19.000 dingen tegelijk doen. Het gebeurde allemaal op dat moment en ineens was er zoiets van: ‘Verdomme, welke knop moet ik ook alweer hebben?’ We hebben het nu redelijk afgesteld. Veel mensen hadden het door. Rins zag het op Sepang, hij begon erover tegen me. Maar het is redelijk eenvoudig. De enige plek waar we het niet gebruiken is Phillip Island, daar heeft het geen zin”, aldus Miller, wijzend op het feit dat de eerste bocht op Phillip Island te snel is. De motor keert pas terug naar de originele rijhoogte bij een heftige remzone.

Gevraagd naar het grootste voordeel van het systeem, zei Miller: “Acceleratie. Het is gewoon launch control, maar dan vanuit een bocht.”

Met medewerking van Lewis Duncan en Oriol Puigdemont