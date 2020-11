Miller blij met podium: "Eindelijk viel alles weer op z'n plek"

In augustus stond Miller twee races achter elkaar op het podium op de Red Bull Ring, maar sindsdien scoorde hij nog maar één top-vijf. Tot de GP van Valencia op zondag. Na een schitterend duel met racewinnaar Franco Morbidelli in de laatste ronde eindigde Miller op de tweede plaats. In de Franse GP viel hij uit door een probleem met de krachtbron van de GP20, de Emilia-Romagna GP kwam tot een vroegtijdig eind omdat hij vermogen verloor doordat er een tear-off van Fabio Quartararo in de luchtinlaat bleef hangen. Na de race zei Miller: “Het is fijn dat het geluk eindelijk eens onze kant op valt. We zijn elk weekend snel geweest, maar op de een of andere manier lukte het steeds net niet. Dit was een goed weekend en het is mooi dat we het zo af konden sluiten.”

Het duel in de laatste ronde was schitterend voor de neutrale kijker. Miller had naar eigen zeggen een heel goed plan om Morbidelli in de laatste ronde te verslaan, maar hij slaagde niet helemaal in zijn opzet. “Ik had een megaplan in m’n hoofd dat ik hem op het rechte stuk zou passeren in de laatste ronde waarna hij me niet meer terug zou zien in de laatste kilometers”, vervolgde hij. “Het lukte niet helemaal. Ik ging er bijna vanaf toen ik hem voor de eerste bocht inhaalde, ik kon de bocht niet halen. Er stond een beetje rugwind en op de remmen werd ik gewoon verder geduwd. Ik wilde gewoon m’n actie afmaken. Hij kwam terug en bij bocht 2 deed hij het netjes. Het was afwachten wie als eerste in zou sturen, we waren aan het wachten. In de vierde bocht pakte ik hem, maar in de volgende bocht was hij beter. Ik ging bijna van de baan in bocht 7 toen ik probeerde hem daar aan de binnenkant in te halen, maar het ging net goed. Hij verdedigde goed, reed heel verdedigend en daar moet ik hem mee feliciteren. Hij reed geweldig, dus hij verdiende het.”

Morbidelli verklaarde na de race dat de overwinning in de Valencia GP zijn beste race op het hoogste niveau was.