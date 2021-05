Miller heeft zijn vroege contractverlenging te danken aan twee overwinningen in de Grand Prix van Spanje en Grand Prix van Frankrijk. Die twee overwinningen kwamen op een indrukwekkende wijze tot stand, nadat de coureur uit Townsville in de eerste drie races van het seizoen tegenviel en naar eigen zeggen “in de put zat”. Motorsport.com kon eerder al melden dat Miller dicht bij een nieuw contract was, dinsdag werd het formeel gemaakt door Ducati. Dat team heeft daarmee het rijderspaar voor 2022 compleet. Francesco Bagnaia tekende vorig jaar een tweejarig contract bij het team.

“We zijn verheugd dat we de verlengde samenwerking met Miller voor 2022 kunnen aankondigen”, zei algemeen manager Gigi Dall’Igna van Ducati. “In zijn eerste seizoen hebben we het talent, professionaliteit en de motivatie al gezien. Hij heeft twee belangrijke overwinningen gepakt na een lastige start van het seizoen. Hij is een van de rijders die de Desmosedici GP begrijpt en daar in alle omstandigheden van kan profiteren, dat hebben we recent in Le Mans gezien. Zoals altijd is het ons doel om kampioen te worden. We geloven dat Jack en Pecco in 2022 weer voor de titel kunnen vechten.”

Het ligt in de lijn der verwachting dat Johann Zarco volgend seizoen bij Pramac blijft. Ook hij had een eenjarig contract en maakte kans op promotie naar het fabrieksteam in het geval dat Miller niet voldeed aan de verwachtingen. Zarco verklaarde eerder tevreden te zijn met een langer verblijf bij Pramac, waarmee hij dit jaar al drie keer op het podium stond. Bij Pramac heeft Jorge Martin ook een tweejarig contract.

Dit weekend komt Miller in actie tijdens de Grand Prix van Italië op het circuit van Mugello, de thuisrace van Ducati. De coureur staat nu op de vierde plaats in het wereldkampioenschap.

Dit schreven we eerder: Waarom Miller zijn nieuwe contract bij Ducati al verdiend heeft