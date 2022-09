Miller dominant in VT1 GP van Japan, titelfavorieten aan het front

De hectische reis van Spanje naar Japan was in vijf dagen succesvol volbracht, ondanks alle papierwerk en het ontregelde vrachtverkeer richting Azië. Na de logistieke problemen eerder dit seizoen had de MotoGP al vroegtijdig ingegrepen door het weekendschema aan te passen. De enige vrije training van de vrijdag begon dus pas in de middaguren en duurde 75 minuten. Bij het verschijnen van de groene vlag was er geen tijd te verliezen voor de 25 rijders om de baan op te gaan. Joan Mir is er niet bij, hij wordt bij Suzuki vervangen door Takuya Tsuda. Bij HRC Honda werd voormalig Moto2-racewinnaar Tetsuta Nagashima toegevoegd aan de grid, hij is de enige wildcardrijder dit weekend in Motegi.

Aan het eind van de Moto2-sessie regende het lichtjes, maar bij aanvang van de 75 minuten durende vrije MotoGP-training was het droog genoeg om met slicks op de baan te komen. Dat kwam veel rijders goed uit, maar liefst tien coureurs hadden nog nooit met de MotoGP-machine in Motegi gereden. Fabio Quartararo had dat wel gedaan. De WK-leider werd in 2019 tweede bij zijn MotoGP-debuut op Japanse bodem en begon voortvarend aan de training. De Fransman was de eerste die tien ronden gereden had, hij stond aan kop met 1.45.807. Zijn teamgenoot Franco Morbidelli had op dat moment al een technisch probleem gehad terwijl Alex Rins met een kapotte ‘bellypan’ terugkeerde in de pits. Zo verstreek het eerste half uur van de sessie voordat marshals de regenvlaggen weer tevoorschijn moesten halen.

De regen zette niet echt door en dat was goed nieuws voor Francesco Bagnaia. Hij had de sessie rustig opgebouwd en meldde zich in zijn veertiende ronde voor het eerst in de top-vijf. Met 1.45.952 nam hij plaats achter Quartararo en zijn teamgenoot Jack Miller. Alex Rins verscheen met een nieuwigheidje op de achterkant van de machine. In navolging van Ducati en Aprilia heeft ook Suzuki een vleugeltje op de achterzijde geplaatst. Het leverde hem meteen wat op, hij ging met 1.45.738 naar de eerste plek maar werd al snel afgelost door Johann Zarco van Pramac-Ducati. Zarco en Rins waren de eerste coureurs die de softs gebruikten om een rappe tijd te rijden.

Meerdere rijders vonden het met de dreigende luchten tijd om een kwalificatiesimulatie te doen, ook al was er nog bijna een half uur te gaan. Aleix Espargaro versnelde naar 1.45.223 terwijl Zarco er even later nog een schepje bovenop deed. De Fransman klokte 1.45.210, Maverick Viñales klom op naar de vierde plek in de sessie. Quartararo zette daarna ook aan voor een snellere run en schoof richting de top-drie. Opvallender was echter dat ook Franco Morbidelli zijn rentree maakte in de top-tien. De Italiaan werd in Aragon nog om de oren gereden door de teruggekeerde Cal Crutchlow, maar maakt stilaan toch vooruitgang in zijn vormcrisis.

Quartararo heeft geen last van een vormcrisis en ook de brandwonden die hij overhield aan zijn crash in Aragon speelden hem geen parten. Met zo’n twintig minuten te gaan klokte hij 1.45.029. Enea Bastianini zette kort daarna 1.44.978 op de chrono, goed voor de eerste plek op dat moment in zijn eerste MotoGP-sessie op Japanse bodem. Op dat moment had Marc Marquez nog niet veel laten zien, maar op een setje mediums kwam hij toch aardig voor de dag. De Spanjaard, die de nieuw Kalex-achterbrug in beide motoren gebruikte, klokte 1.45.195 en dat was op dat moment goed voor de vierde plek.

Vanwege de verlengde training en de voorspelde regenval op zaterdag gooiden alle coureurs er nóg een zachte achterband tegenaan. Rins toonde zich gemotiveerd en verbeterde zich nogmaals in twee achtereenvolgende ronden. Hij ging van 1.44.961 naar 1.44.923 en stond daarmee een halve tiende los van Bastianini. Een andere Ducati-coureur toonde zich echter competitief. Jack Miller werd in de weg gezeten door Suzuki-coureur Takuya Tsuda, maar verbeterde zich desondanks naar 1.44.509. In zijn kielzog zat Marc Marquez die tot op anderhalve tiende van de Australiër kwam terwijl Zarco aansloot op de derde plek.

Met iets meer dan drie minuten te gaan ging Bastianini onderuit in bocht 5 en dat was een kostbare valpartij voor de rijder die op dat moment verwezen werd naar de negende plek. Bastianini moest hopen dat de andere rijders zich niet meer zouden verbeteren om de Q2-plek vast te houden. Verbeteringen van Brad Binder en Pol Espargaro zorgden ervoor dat Bastianini buiten de top-tien gedrongen werd. In navolging van Bastianini gingen ook Zarco en Darryn Binder onderuit waardoor de eindfase van de sessie weinig echt snelle tijden meer opleverde.

Miller was daardoor de koploper aan het eind van de lange eerste vrije training. Bagnaia eindigde op drie honderdsten als tweede voor Quartararo en Aleix Espargaro. Op iets meer dan een tiende was Luca Marini knap de vijfde man in koers. Marc Marquez klokte de zesde tijd voor Pol Espargaro. Beide KTM-rijders Brad Binder en Miguel Oliveira schopten het in de training tot de top-tien, Maverick Viñales sloot de rij.

Zijn valpartij zorgde ervoor dat Zarco uit de top-tien viel, Takaaki Nakagami kwam met zijn geblesseerde hand gewoon in actie en was slechts vier tienden langzamer dan Miller. Alex Rins stond lang aan kop, maar werd dertiende voor Bastianini en Jorge Martin. Morbidelli kon zich aan het eind ook niet verbeteren, hij bleef op de zestiende stek steken voor Cal Crutchlow en Darryn Binder. Marco Bezzecchi werd negentiende voor Alex Marquez, Raul Fernandez en Tetsuta Nagashima. Remy Gardner, Fabio di Giannantonio en Takuya Tsuda waren de hekkensluiters.

Zaterdagmorgen gaat de actie verder. De tweede vrije training begint om 3.55 uur Nederlandse tijd.

Uitslag: Eerste vrije training MotoGP Grand Prix van Japan