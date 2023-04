De Australiër kende een sterk openingsweekend in Portugal met de vierde plek in de sprintrace en de zevende plek in de Grand Prix. Daarmee liet KTM een ogenschijnlijk moeilijke winter achter zich. In Argentinië verliep het weekend wat moeizamer voor de KTM-rijders, maar Jack Miller kwam in de hoofdrace op zondag knap naar voren voor de zesde plek. De man uit Townsville probeert de eerste coureur te worden sinds Loris Capirossi die races wint voor drie verschillende fabrikanten. In 2016 won Miller al met Honda, in 2021 en 2022 schreef hij namens Ducati wedstrijden op zijn naam. Hij zou daarmee pas de vijfde rijder in de geschiedenis van het kampioenschap worden die daar in slaagt.

Miller denkt echt dat hij nog altijd aantoont op de grid te horen, zeker omdat er voldoende mensen zijn die zich kritisch getoond hebben. “Ik weet niet wat het is, ik denk dat er nog steeds mensen zijn die denken dat ik me naar deze job gebluft heb”, aldus Miller. “Op de een of andere manier hebben mensen meer twijfel over mij dan over welke andere coureur dan ook. Het is geweldig dat ik keer op keer het ongelijk van deze mensen kan bewijzen. Het geeft me extra kracht, ik denk dat alle andere concurrenten ook verrast waren dat ik zo vooraan kon meedoen. Het is erg bemoedigend dat we er al zijn met KTM, dat we deze uitdaging aangegaan zijn en dat we het ongelijk van zoveel mensen kunnen bewijzen. Dat is geweldig.”

Miller heeft sinds zijn overstap van Moto3 naar MotoGP in 2015 vaak onder het vergrootglas gelegen, maar hij denkt niet dat dat de reden is dat er nog altijd veel aan hem getwijfeld wordt. “Als ik het zou weten, zou ik er wel iets aan doen”, gaat hij verder. “Ik denk niet dat het komt dat ik een Australiër ben en dat het komt omdat we Casey [Stoner] gehad hebben, net zoals al die andere grote kampioenen uit ons land. Maar op de een of andere manier werd er altijd aan mij getwijfeld, we hebben constant mensen moeten corrigeren. Of het nu was omdat ik vanuit de Moto3 kwam en dat ik meteen weg zou vallen in MotoGP. Nu zijn we acht of negen jaar later en ik ben er nog. Ik was een fabrieksrijder bij Ducati, men zei dat ik nooit zou winnen in die kleuren en dat is me gelukt. Ik heb gewonnen op een inferieure Honda, dat is nog nooit gebeurd. Maar toch blijven mensen aan me twijfelen. Het is altijd mooi om er zo nu en dan iets tegen te kunnen doen. Dat is een machtig gevoel.”